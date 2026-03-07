我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山本由伸第三局與鄭宗哲對決，花費7球還投出保送，根據statcast球路顯示，其中就有4顆球遠遠偏離好球帶，顯示其控制力不佳事實。（圖／MLB官網）

▲山本由伸第2局面對首名打者張育成，也出現許多離譜壞球，最終釀成保送。（圖／MLB官網）

日本隊WBC首戰13：0血洗中華隊，但當家王牌山本由伸在大比分領先下，先發僅投2.2局用53球就提前退場，並未達到賽前規畫的3局投球任務，投出本場第3次保送後，一度氣到在場上甩手套，賽後有不少球迷認為是中華隊靠精準選球逼退山本由伸，然而就大聯盟statcast數據來看，這位2025年世界大賽MVP更像是把自己投倒了。日本昨戰第2局就灌進10分，於比賽前段建立超大優勢，但山本由伸卻投得不順，花費53球才投完2.2局，丟出3保送也有失水準，與賽前規劃的「球數限制內投完三局，就提前退場休息」結果大相逕庭。三局下，山本由伸取得2出局後，對鄭宗哲、「費仔」費爾柴德連續投出保送，還一度因投球超時被主審吹判壞球，讓山本由伸氣到在場上直甩手套，也由於用球數已超過50球，逼得日本監督井端弘和直接上場換投。根據statcast系統顯示，山本由伸昨戰53球中有33顆好球，好球率仍有62.3%高標，最快球速也達98英哩，但球路控制力卻欠佳，使用最多的22顆四縫線快速球、以及少量因應左右打搭配的卡特、伸卡球，都有不少偏離好球帶的落點，此外招牌武器指叉球，昨戰投了13顆，僅2球掉進好球帶。比賽過程中也可以看到，山本由伸自第二局起控球便出現小亂流，中華隊打者面對那些飛快、但出手瞬間就偏離好球帶的球，也能輕易選掉，與吳念庭、張育成對決都花費多達8球，第三局對鄭宗哲則浪費7球還投出保送，其中就包含3顆遠偏離好球帶的快速球，以及1顆提前落地的指叉球。