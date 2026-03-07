WBC經典賽中華隊昨戰遭到日本13：0震撼教育，世界巨星大谷翔平包含首支滿貫砲在內，全場4打數3安打、包含5分打點，幾乎一人把中華隊打趴，賽後有球迷於Threads上，回顧旅美好手鄧愷威曾在大聯盟賽場三振大谷翔平的片段，希望藉此療傷，「還是有台灣人可以解決谷神的」、「他可是三振過大谷的真男人」、「鄧愷威三振大谷的含金量還在上升」
鄧愷威去年曾三振大谷 被球迷翻出來療傷
現年27歲的鄧愷威去年再度登上大聯盟，9月20日面對洛杉磯道奇先發，首局首打席就面對大谷，先用變化球取得2好球，隨後突襲外角95英哩直球，讓大谷揮棒遭到三振，該戰鄧愷威主投3局失2分退場，狂飆6次三振，其中2次對決大谷都讓他吞K。
中華隊本屆經典賽原本也有意徵召鄧愷威，但他因為轉隊至太空人，有望爭取大聯盟開季26人名單辭退，先行返美隨隊春訓，隨著近期好表現，也被大聯盟官網記者Brian McTaggart提到，認為他是太空人牛棚長中繼角色的有利競爭者。
由於中華隊投手群昨戰被大谷狂野的打擊能力打趴，見證到台灣與世界巨星的距離，便有球迷回顧鄧愷威表現並寫下，「台灣人現在還有人會罵他嗎？？」，引起不少球迷說反話祝福他，「詛咒他一輩子在大聯盟工作到結束這生」、「不回來打國家隊，這種咖中職才不收，給我繼續待在大聯盟」、「繼續留在大聯盟三振大谷 不需要你回來」
鄧愷威不是唯一三振過大谷的台灣人 陳冠宇也曾辦到
最後值得一提的是，雖然鄧愷威並未回來打中華隊，但實際上中華隊陣中有一位投手過去也曾三振過大谷，就是陳冠宇。陳冠宇旅日時期，曾於隊上前輩井口資仁的引退賽上後援登板，與當時還在日本火腿鬥士的大谷對決並取得三振，根據統計，陳冠宇生涯與大谷交手過4次，僅被敲出1支安打。
