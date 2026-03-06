中華隊今（6）日WBC經典賽慘遭衛冕軍日本震撼教育，第2局靠大谷翔平單局滿貫砲，單局核爆10分，終場0：13七局被提前結束。中華隊晉級剩下最後一條路，便是後續2戰面對捷克、韓國得贏球，然後寄望韓國9日打贏澳洲，形成台、韓、澳3國、2勝2敗比拚失分率大混戰情況，經典賽規則中寫明，失分率為「平手球隊彼此對戰場次中」所得出的商數來排名，因此本場中華隊對日本丟的13分，屆時不會計算在失分率之中。
「失分率」為「同戰績球隊」比較 中華隊還有機會晉級
根據大聯盟官網《2026年經典賽規則與相關修改》專頁中，針對預賽晉級條件段落中寫明，若有2支球隊同戰績，彼此之間對戰的勝方優先晉級，若有3支以上球隊平手，且其中一支球隊在對戰中擊敗所有其他球隊，則該隊優先晉級。
若單純勝負關係無法分出排名，則優先比較「失分率」，失分率計算公式為「總失分／防守出局數」，會依據平手球隊彼此對戰場次中所得出的商數進行排名，失分率最低者優先晉級。
若有兩隊以上失分率相同，後續接續比較自責分率、打擊率，若上述全部平手，經典賽主辦方將會公開主持抽籤來決定誰晉級。
中華隊得贏捷克、韓國 再比拚失分率
以此為前提下，中華隊最完美劇本就是明天午場先擊敗捷克，8日面對韓國同樣得確保勝利，再寄望韓國9日贏澳洲，如此一來就會形成台、澳、韓3國都為2勝2敗、比拚失分率搶最後一張晉級門票，而本場面對日本慘丟13分，並不會計算在屆時的失分率中。
也由於優先比較「失分率」，中華隊面對韓國一戰，除了要贏球，還得確保盡可能降低失分，才有機會在比較失分率時佔據更多優勢，因此將主力投手全數壓在該場比賽才是正解，考驗教練團運籌帷幄功力。
