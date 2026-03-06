WBC世界棒球經典賽預賽第2天賽程開打，中華隊今（6）日晚場18點迎戰地主、衛冕軍日本國家隊，開打前兩隊先比拚身價，以先發投手為例，日本山本由伸上季作為MLB洛杉磯道奇王牌，年薪為1000萬美元（約合新台幣3.1億），中華隊鄭浩均去年月領35萬、年薪420萬台幣，兩人差距超過75倍，中華隊陣中「薪一哥」則是徐若熙，他去年與軟銀簽下3年15億日幣（約合新台幣3億）大約，年薪約317萬美元，已經超過一票日本隊球員。
山本由伸去年領3.1億台幣 與鄭浩均差距75倍
山本由伸2024年休賽季與洛杉磯道奇簽下12年、總值3.25億美元（約合新台幣101億）大約，創下MLB史上最高總額投手合約。但其年薪架構為「頭輕腳重」，2024年僅500萬美元、2025年則為1000萬美元，最後3年則會躋升近3000萬美元級別。
至於中華隊先發投手鄭浩均，前年公布月薪為38萬，但因受傷關係，去年球季甚至遭減薪3萬，降為35萬，換算年薪420萬台幣，與山本由伸差距高達75倍。
大谷翔平身價「天王級」 徐若熙已勝過21位日本球員
至於兩隊身價最高球員對比，日本無疑是世界巨星大谷翔平，他與道奇簽下10年7億美元大約，儘管多數為延遲支付，每年僅領200萬美元，但其身價7000萬美元算是「天王級」，無疑是日本隊陣中最高。
中華隊方面，則是昨日對澳洲繳出4局無失分的王牌徐若熙。去年球季結束後，他獲得日職豪門福岡軟銀鷹奉上3年15億日幣大約，不僅創下旅日球員最高薪紀錄，年薪5億日幣在日職也屬金字塔頂端，比入選日本隊的日職王牌伊藤大海還高，放眼整支日本隊22位本土球員，僅有近藤健介5億5000萬比徐若熙高。
中華隊、日本平均身價大比拚 差距宛如「天與地」
儘管徐若熙一人身價勝過21位入選WBC日本隊的日職選手，但中華隊與日本隊選手平均身價差異仍相當明顯，在徐若熙後，中華隊薪資次高為剛加盟日職西武獅的林安可，他年薪推估3000萬台幣、換算約為96萬美元，而日本8位大聯盟選手一字排開，2026年年薪幾乎都達千萬美元等級，最低的菅野智之身價也高達510萬美元。
《NOWnews》也為您整理出日本隊、中華隊2026年年薪前8名球員對比，參見以下表格：
|排名
|日本隊
|中華隊
|1
|大谷翔平、7000萬美元（新台幣22.1億）
|徐若熙、317萬美元（新台幣1億）
|2
|菊池雄星、2122萬美元（新台幣6.7億）
|林安可、96萬美元（新台幣3000萬）
|3
|鈴木誠也、1900萬美元（新台幣6億）
|張育成、85萬美元（新台幣2690萬）
|4
|吉田正尚、1860萬美元（新台幣5.8億）
|費爾柴德、75萬美元（新台幣2377萬）（2025年）
|5
|村上宗隆、1600萬美元（新台幣5億）
|陳傑憲、64萬美元（新台幣2026萬）
|6
|山本由伸、1500萬美元（新台幣4.7億）
|古林睿煬、56.6萬美元（新台幣1791萬）
|7
|岡本和真、700萬美元（新台幣2.2億）
|林子偉、38萬美元（新台幣1203萬）（2025年）
|8
|菅野智之、510萬美元（新台幣1.6億）
|江坤宇、30萬美元（新台幣936萬）
