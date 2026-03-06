最強平價服飾「NU V」以百元服飾、高CP值吸引小資族，被媽媽們封為「挖寶聖地」，不過NU V表示，因營運調整，將於2026年5月1日起整併至NET通路販售，NU V官網最後下單時間只到3月19日上午10時。目前全站祭出「1件4折」出清，包括嬰兒包屁衣只要38元，還有女性背心44元、T恤62元、小白鞋100元、洋裝120元等，預計引發一波搶購熱潮。
NU V是什麼？NET推出的網路平價品牌
在台灣提到平價服飾品牌，除了UNIQLO、lativ、NET之外，近年來「NU V」的買氣與討論度也相當高，甚至在價格上更具優勢。其實NU V是服飾品牌NET在2020年推出的網路品牌，主打純線上銷售模式，全台都沒有實體門市，只能透過官方網站購買。
NU V販售商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，鎖定追求高CP值的小資族群。品牌最大特色就是價格親民，例如女裝上衣、兒童服飾多為百元出頭，洋裝最低約200元就能入手。由於省去了實體門市的營運成本，售價甚至比NET實體店還便宜，因此吸引不少消費者關注。
NU V官網將關閉！整併至NET通路販售
不過NU V昨（5）日發出公告，因營運調整，NU V商品將於2026年5月1日起，整併於NET通路販售，而NET將持續提供平價、時尚的商品服務。
📍NU V併入NET營運時程
◾NU V官網最後下單日：2026年3月19日10:00，將依序完成出貨。
◾NU V會員紅利金、抵用券、折扣碼使用截止日：2026年3月19日10:00
◾NU V官網營運截止日：2026年5月1日
媽媽挖寶聖地！嬰兒服最低不到40元
NU V堪稱媽媽們的挖寶聖地，尤其嬰兒服（寶寶衣）特別划算。日前有消費者在Threads分享，原先以為NET門市寶寶衣3件250元已經夠便宜，沒想到在NU V讓她更傻眼：「同樣的包屁衣，官網折扣價竟然只要47元，質感還一模一樣，這次幫寶寶挑了整整11件，結帳竟然只要500多。」以最低價格來看，寶寶包屁衣單件38元。
關站倒數出清狂降！全站「1件4折」價格曝光
實際查看NU V官網目前優惠，由於最後下單日只到3月19日上午10時，等於剩下倒數12天，女裝、男裝皆出清狂降「1件4折」，女性服飾部份，不只背心44元、小白鞋100元，上衣、洋裝也都跌破至108元。而男裝同樣夠殺，T恤62元、POLO衫110元、牛仔褲214元。
童裝則更好買，中長襪平均每雙16元、兒童上衣68元、內搭褲76元、男童T恤78元、女童洋裝120元、兒童休閒鞋156元。
Baby嬰兒服區域也是1件4折，包屁衣最低破盤至38元，上衣、T恤則都只要50元。
實際購買心得：耐穿度普通、但真的超便宜
價格如此便宜、品質是否堪憂？不少買過的民眾分享實際心得：「很適合買小孩的衣服，髒了或破了替換也比較不心痛，我常趁特價時包色囤貨」、「雖然是基本款但材質真的不錯，又非常便宜」、「材質跟NET差不多，優惠時更划算」、「找素T百搭款的好選擇」、「幾乎每個月都會在NU V買一點衣服！真的價格很甜質料也不差」。
《NOWNEWS》記者過去曾在NU V實際購買約3、4次，最近一次共購入8件衣服、總金額834元，換算下來單件平均約104元。6日下單、9日即收到包裹，物流配送速度算相當快，且實際商品與官網圖片差異不大，洗滌後也未出現褪色情況。
至於質感方面，當然仍不及UNIQLO等品牌，NU V的衣服穿久、經常洗滌後，多少會有「越洗越薄」的感覺，耐穿度也不像UNIQLO、lativ那麼高。不過若在NU V折扣時入手，有時價格只要一半，日常基本款包色相當划算，小孩就算把衣服弄髒弄破也不會太心痛。
🟡NU V出清狂降4折一次看
◾NU V女裝4折
◾NU V男裝4折
◾NU V童裝4折
◾NU V嬰兒服裝4折
資料來源：NU V官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣提到平價服飾品牌，除了UNIQLO、lativ、NET之外，近年來「NU V」的買氣與討論度也相當高，甚至在價格上更具優勢。其實NU V是服飾品牌NET在2020年推出的網路品牌，主打純線上銷售模式，全台都沒有實體門市，只能透過官方網站購買。
NU V販售商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，鎖定追求高CP值的小資族群。品牌最大特色就是價格親民，例如女裝上衣、兒童服飾多為百元出頭，洋裝最低約200元就能入手。由於省去了實體門市的營運成本，售價甚至比NET實體店還便宜，因此吸引不少消費者關注。
不過NU V昨（5）日發出公告，因營運調整，NU V商品將於2026年5月1日起，整併於NET通路販售，而NET將持續提供平價、時尚的商品服務。
📍NU V併入NET營運時程
◾NU V官網最後下單日：2026年3月19日10:00，將依序完成出貨。
◾NU V會員紅利金、抵用券、折扣碼使用截止日：2026年3月19日10:00
◾NU V官網營運截止日：2026年5月1日
NU V堪稱媽媽們的挖寶聖地，尤其嬰兒服（寶寶衣）特別划算。日前有消費者在Threads分享，原先以為NET門市寶寶衣3件250元已經夠便宜，沒想到在NU V讓她更傻眼：「同樣的包屁衣，官網折扣價竟然只要47元，質感還一模一樣，這次幫寶寶挑了整整11件，結帳竟然只要500多。」以最低價格來看，寶寶包屁衣單件38元。
關站倒數出清狂降！全站「1件4折」價格曝光
實際查看NU V官網目前優惠，由於最後下單日只到3月19日上午10時，等於剩下倒數12天，女裝、男裝皆出清狂降「1件4折」，女性服飾部份，不只背心44元、小白鞋100元，上衣、洋裝也都跌破至108元。而男裝同樣夠殺，T恤62元、POLO衫110元、牛仔褲214元。
Baby嬰兒服區域也是1件4折，包屁衣最低破盤至38元，上衣、T恤則都只要50元。
價格如此便宜、品質是否堪憂？不少買過的民眾分享實際心得：「很適合買小孩的衣服，髒了或破了替換也比較不心痛，我常趁特價時包色囤貨」、「雖然是基本款但材質真的不錯，又非常便宜」、「材質跟NET差不多，優惠時更划算」、「找素T百搭款的好選擇」、「幾乎每個月都會在NU V買一點衣服！真的價格很甜質料也不差」。
《NOWNEWS》記者過去曾在NU V實際購買約3、4次，最近一次共購入8件衣服、總金額834元，換算下來單件平均約104元。6日下單、9日即收到包裹，物流配送速度算相當快，且實際商品與官網圖片差異不大，洗滌後也未出現褪色情況。
至於質感方面，當然仍不及UNIQLO等品牌，NU V的衣服穿久、經常洗滌後，多少會有「越洗越薄」的感覺，耐穿度也不像UNIQLO、lativ那麼高。不過若在NU V折扣時入手，有時價格只要一半，日常基本款包色相當划算，小孩就算把衣服弄髒弄破也不會太心痛。
🟡NU V出清狂降4折一次看
◾NU V女裝4折
◾NU V男裝4折
◾NU V童裝4折
◾NU V嬰兒服裝4折