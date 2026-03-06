我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沙子宸在中華隊氣勢最低迷之際中繼登板，努力阻止失分進一步擴大。（圖／記者葉政勳攝）

WBC經典賽預賽進入第2天，中華隊客場面對「大魔王」日本，第2局核炸10分，苦撐到第七局以0：13落敗，知名球評黃忠義賽後點評稱讚日本確實是世界一流球隊，但也觀察到中華隊開場時的不對勁，「感覺才剛開打，整個士氣、氣勢上，其實就矮人家半截，最後當然就呈現在比賽結果上。」中華隊本場開局首打席首球就被打谷翔平敲安，第二局更於滿壘情況下挨轟，成氣勢分水嶺，黃忠義就點出觀察，「開賽的時候，中華隊每一個選手因為受到對方那種知名度比較高的情況下，感覺起來整個身手並沒有施展出來，在場上表現綁手綁腳。」談到先發投手鄭浩均，黃忠義轉播當下就指出，鄭浩均投球動作比較沒那麼順暢、協調，「是不是身體上有一些不舒服的情況，賽後是不是要去更了解這個問題，如果有，球員本身應該提早去跟教練反應，讓教練更快有應變措施。」中華隊歷經第2局慘劇後，後續投手群回穩，在3至7局只再失3分，把戰局一路苦撐到第七局，黃忠義也稱讚沙子宸、張峻瑋與林詩翔等人表現，「他們在較少國際賽經驗情況下，也投出自己的潛力。」黃忠義特別點名沙子宸、張峻瑋2位年輕小將，「藉由這一次比賽，讓他們有明顯成長幅度之外，也可以透過經典賽大場面，讓他們生涯更有信心，未來再站上投手丘時，有更沉穩的表現。」