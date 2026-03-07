我是廣告 請繼續往下閱讀

深夜突擊！規模4.5地震 經緯度精準定位「震央在七期」

▲據中央氣象署地震測報中心顯示，今（6）日晚間23時15分台中市西屯區發生芮氏規模4.5地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲實際將氣象署公布的震央經緯度（北緯24.16度，東經120.64度）輸入 Google Map 比對，證實點位精準落在人口密集的台中七期重劃區內。（圖／翻攝自Google Map）

在地人曝詭異瞬間：先聽見轟隆地鳴、再瞬間下沉3秒

「空白區」輪到釋放能量？專家點名彰化斷層隱憂

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，震央西側的「彰化斷層」已累積大量能量，需特別留意後續是否作動。圖為資料照。（圖／記者陳明安攝）

台中昨（6）日深夜發生芮氏規模 4.5 的有感地震，由於震央罕見地位於人口密集的西屯區，加上搖晃方式極度反常，引發中部民眾熱烈討論。不少在地人驚曝，地震前不但聽見轟隆的「地鳴」聲，搖晃更是短短幾秒內「瞬間下沉」就停止。對此，氣象署地震測報中心證實，該區域確實是過去較少發生地震的「空白區」，並點名西側的「」已累積大量能量，需特別留意。根據中央氣象署資料顯示，本起地震發生在6日晚間23時15分，芮氏規模達 4.5，地震深度為 27.0 公里，震央位於台中市西屯區。各地最大震度落在彰化縣彰化市的 4 級，而震央所在地的台中市最大震度則為 3 級。值得注意的是，原本外界以為震央靠近東海大學或逢甲商圈一帶，但《NOWNEWS》實際將氣象署公布的震央座標「北緯 24.16 度，東經 120.64 度」透過 Google Map 進行精確定位比對，發現該點位其實精準落在「」內，且靠近周邊。而在這起主震發生前約一小時左右，南屯區也曾發生規模 3.1 的小區域地震。「震央在七期」的罕見現象與詭異的搖晃感，讓不少台中網友湧入氣象署「報地震」、台灣颱風論壇等臉書社團留言。當地居民紛紛表示這次地震跟以前完全不同：「，還以為大的要來了，結果就停了」、「」、「，結果突然又停了」、「在震央附近，第一秒很大，感覺地面瞬間沉下去，然後就迅速縮小，持續沒幾秒就停了也安靜了」。針對民眾擔憂是否有新斷層，中央氣象署地震測報中心主任吳健富分析指出，這起規模 4.5 地震的震央，剛好夾在東側的「」與西側的「」之間。若以震央半徑 30 公里內的歷史資料來看，該區域在 1999 年 921 大地震之後，2000 年至今僅發生過 4 起規模 4.5 左右的有感地震，屬於地震數量相對稀少的「」。吳健富進一步推測，近年包括 0206、918、0403 等大地震多發生在「好發區」，。他特別示警，東側的車籠埔斷層在 921 時已釋放大量能量，但震央西側的「彰化斷層」卻已累積許久未正常釋放，未來是否準備作動有待密切觀察。不過，他也安撫民眾，本次台中西屯地震預估不會有規模 4 以上的強烈餘震，氣象署也樂見地底能量能透過這類小規模地震慢慢釋放，以避免釀成更大的災害。