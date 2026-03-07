美國、以色列聯合對伊朗進行空襲，作為報復，伊朗則對周遭海灣國家發動無差別攻擊，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）也因通行風險大增，導致油輪航行被阻斷，油輪通行量據悉已驟減90%。美國川普政府當地時間6日公布一項總值200億美元的「再保險」計劃，試圖保障油輪和其他海上交通工具的通行、恢復荷姆茲海峽的船舶運輸。
根據財經外媒《CNBC》報導，美國國際開發金融公司（DFC）聲稱，將滾動承保高達200億美元的損失，正與美國財政部、美國中央司令部密切合作，推動計劃實施。
DFC執行長布萊克（Ben Black）透過聲明表示，「再保險」計劃應能使石油、汽油、液化天然氣、航空燃油和化肥等，得以通過荷姆茲海峽，重新流向世界各地。
報導指出，荷姆茲海峽是全球最重要的原油運輸要道，約20%的原油消耗量須經由這條狹窄水道出口，約20%的液化天然氣出口也仰仗該海峽。
然而，能源市場情報公司「Kpler」的高級貨運分析師賴特（Matt Wright）告訴《CNBC》，「保險」並非船東們目前面臨的主要問題，油輪之所以不通過荷姆茲海峽，更多是因為他們擔心自身安全，若要因應這點，則需讓市場對於「伊朗繼續發動戰爭的能力減弱」這點抱有信心。
原文連結：Trump admin announces $20 billion reinsurance program for oil tankers during Iran war
