地震「5強6弱」是什麼？氣象署一圖看懂震度分級：3級已有恐懼感

近期地球很不平靜，各地地震頻傳。當地震發生時，中央氣象署地震測報中心總會即時發布地震規模、震央、深度及「震度」報告，有人對「1級」無感，還把預警APP設定在2級。其實，氣象署目前有新的震度分級，將5、6級細分為「5弱、5強、6弱、6強」共10個級別，一般來說2級多數人都會感覺得到，而震度3級時，有的人就會出現恐懼感了

為什麼要修改震度分級？

氣象署表示，因地震儀布愈來愈精密，過去的震度分級偶爾會出現「規模很小，但震度很大」的極端情況，這是由於地震在極短的時間內產生了很大的加速度，不過這只發生在一瞬間，所以這種類型的地震通常不會造成災害。因此，氣象署藉由修改震度的計算方法，讓震度與災害嚴重程度能夠有更強的關聯性。

▲2025年12月12日04時24分，台南楠西規模4.0地震「震度圖」，台南地區最大震度4級。（圖／氣象署cwa.gov.tw）
新制分級：細分 5、6 級

過去舊制地震震度分級表從0級到7級，共有8個等級。氣象署說明，過去在5級以上沒有考慮加速度持續時間，因在將原有的5級與6級，調整為「5弱、5強、6弱、6強」，以速度劃分並考慮加速度實際的影響。新制地震震度分級表已在2020年1月1日實施。

氣象署說明，經過測試，新的震度計算方式能使高震度的區域與災害發生的區域有更高的關聯性。而且將震度的分級由原本的8個分級提升至10個，可以讓相關單位應變時能更加彈性運用。

▲氣象署測試，新的震度計算方式能使高震度的區域與災害發生的區域有更高的關聯性。圖以2018年2月6日花蓮地震為例。（圖／氣象署cwa.gov.tw）
氣象署新制震度分級表（共 10 級）

  • 0 級（無感）： 無感。

  • 1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。

  • 2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。

  • 3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。

  • 4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。

  • 5 弱（中震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。

  • 5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。

  • 6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。

  • 6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。

  • 7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。

資料來源：中央氣象署 

