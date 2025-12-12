雙12買一送一！《NOWNEWS今日新聞》記者整理珍煮丹、CoCo都可、清心福全、UG Tea、再睡5分鐘、先喝道、一手私藏世界紅茶「買一送一」，「聖誕喝迷客夏」5折foodpanda外送優惠碼賺爛，全台8家品牌手搖飲料優惠，本文提供給讀者一次掌握。
珍煮丹：雙12「買一送一」手搖飲料外送優惠！
雙12珍煮丹在外送平台Uber Eats，點得到「買一送一」黑糖冬瓜不知春、椰果青、黑糖仙草鮮奶等手搖飲料優惠！提醒大家，活動限同品項，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
CoCo都可：雙12「買一送一」兩大外送優惠！
CoCo都可表示，聯名三麗鷗大耳狗喜拿，超萌紙杯、保溫袋搶翻天！雙12手搖飲料祭出「買一送一」兩大外送優惠：
◾️即日起至12月16日，Uber Eats外送點得到「QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)買一送一」。
◾️即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠。
提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
迷客夏：「聖誕喝迷客夏」5折！foodpanda優惠碼賺爛
迷客夏表示，雙12購物節搶先開喝foodpanda指定飲品優惠，即日起至12月16日，輸入優惠碼「聖誕喝迷客夏」，爽喝伯爵紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、白甘蔗青茶、茉莉原淬綠茶「下殺5折」優惠。
迷客夏5折超划算優惠在Threads爆紅被推薦，有網友分享一單現省超過千元截圖，大讚：「喝一次賺一年」。提醒大家，Pro會員會員每人限用一次優惠；全台使用foodpanda門市適用（櫃位店除外）。
UG Tea：雙12買一送一！告五人驚喜快閃門市
UG Tea表示，雙12開喝Uber Eats年末獨家優惠，即日起至12月16日，三窨十五茉UG奶茶「買一送一」、隱藏版 招牌315「買一送一」。提醒大家，僅適用於Ubereats外送平台之Uber one會員；參與活動之門市以外送平台上實際接單之 UG門市為準，優惠內容將依各門市實際營運情況調整。
UG中山南西店12月13日（六）盛大開幕，代言人「告五人」搶先於雙12購物節當天，12月12日（五）中午11:00快閃中山商圈街邊店，當天還有驚喜優惠。
◾️12月12日（五），人氣茶王「三窨十五茉純茶L買一送一」45元。
◾️12月13日（六）至12月15日（一），必喝推薦「三窨十五茉UG奶茶L買一送一」75元。
◾️12月10日（三）至12月23日（二），不限金額消費每人免費送「品牌保冷袋」乙個。
◾️12月10日（三）至12月15日（一）消費滿99元，免費送「限量品牌香氛片」（數量有限贈完為止）。
提醒大家，活動詳情依門市現場公告為主；優惠不併用；贈品數量有限贈完為止，恕不累贈且不得挑款。
UG中山南西店 門市資訊
地址：台北市大同區南京西路18巷6弄1-3號
時間：11:00-22:00
電話：02-2559-9608
再睡5分鐘：雙12買一送一！派對禮盒優惠開搶
再睡5分鐘表示，雙12在外送平台Uber Eats，點得到大杯切達Cheese奶蓋午茉綠、日安紅「買一送一」！提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
再睡5分鐘年末攜手長崎蛋糕金格KONIG，推出聯名《Tom and Jerry》系列派對禮盒，開吃烙印湯姆貓與傑利鼠圖案的經典烙印長崎蛋糕、台灣東方美人茶格芙蕾餅乾、切達Cheese奶蓋香氣的起司年輪蛋糕。
即日起至12月14日，凡購買 《Tom and Jerry》系列派對分享三入禮盒，可享499早鳥優惠價；購買起司年輪蛋糕單片搭配任一飲品享「現折20元」嚐鮮優惠（不限購買組數）；2025年12月15日至2026年1月9日，凡購買任一飲品，搭配起司年輪蛋糕單盒與《Tom and Jerry》系列保冷袋組合優惠價250元；2026年1月10日至2026年2月28日，購買3組（含）以上禮盒可享88折優惠。
清心福全：雙12「買一送一」新長春店10週年慶優惠！
歡慶台北新長春店10週年慶、適逢雙12開喝「買一送一」！今12月12日最後一天，當日優惠時段12:00-19:00「優多綠茶買一送一」。
提醒大家，本活動每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 新長春店 資訊
地址：台北市中山區長春路354號1樓
電話：02-2719-2519
先喝道：雙12「英式太妃風味伯爵厚奶霜」第二杯半價！
先喝道表示，迎接雙12購物節，12月12日限定全台門市，開喝「英式太妃風味伯爵厚奶霜」第二杯半價！延續冬季新品「太妃厚奶霜系列」熱賣風潮，以佛手柑清香為基底的英式太妃風味伯爵厚奶霜，還咬得到椪糖脆脆。
提醒大家，每人限購2組；限現場／你訂自取（優惠活動不合併使用）；數量有限售完為止。
一手私藏：雙12「焙茶系列」冬季新品優惠！
一手私藏世界紅茶表示，冬季新品焙茶系列，開喝「烏吉焙茶拿鐵」、「烏焙焙奶」。雙12優惠，12月11日至12月27日，全台門市到店享「烏焙焙奶」新品特價69元優惠；即日起至12月20日，一手你訂線上點免費領「焙茶新品折金劵」，每劵可折8元（每位會員可領四張）。
老賴茶棧：「烤糖奶蓋＋草莓」耶誕新品！還送「莓果香調香水」
才剛被AAA張員瑛帶貨的老賴茶棧，推出草莓新品迎接耶誕，除了開喝「草莓青茶」75元、「草莓奶綠」80元，還混搭超人氣烤糖奶蓋，打造「烤糖奶蓋草莓紅」80元、「烤糖奶蓋草莓奶綠」90元，搭配粉色草莓圖案限定杯身好療癒。
雙12即日起，凡至老賴茶棧全台門市，購買草莓系列任兩杯飲品，即贈送限定粉色菱格紋包裝「莓果香調香水」乙個，單筆消費可累贈，數量有限，送完為止。
資料來源：珍煮丹、CoCo都可、清心福全、UG Tea、再睡5分鐘、迷客夏、foodpanda、先喝道、一手私藏世界紅茶、老賴茶棧
才剛被AAA張員瑛帶貨的老賴茶棧，推出草莓新品迎接耶誕，除了開喝「草莓青茶」75元、「草莓奶綠」80元，還混搭超人氣烤糖奶蓋，打造「烤糖奶蓋草莓紅」80元、「烤糖奶蓋草莓奶綠」90元，搭配粉色草莓圖案限定杯身好療癒。
雙12即日起，凡至老賴茶棧全台門市，購買草莓系列任兩杯飲品，即贈送限定粉色菱格紋包裝「莓果香調香水」乙個，單筆消費可累贈，數量有限，送完為止。
