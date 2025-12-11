🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11表示，「超值五六日」12月12日至12月14日回歸，雙12買一送一、買二送二、加1元多1件優惠齊發。平均特價來看，悅氏鹼性水10元、雪碧無糖汽水18元、不倒翁金拉麵25元、辛拉麵泰式酸辣／香辣雞肉風味30元、熊津決明子茶20元、草莓果乾35元、巧克力布朗尼棒30元。
此外，瑞奇蜂蜜韓式米果原價139元、2包109元，平均每包55元，相當於3.9折、比買一送一還便宜。澳寶指緣修護潤手霜原價149元、特價69元，等於4.6折，比半價划算。杜老爺甜筒原價45元、4支100元，平均單支25元，逼近半價也可以考慮下手，有太妃糖起司、淇淋巧酥兩種口味可任選。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月10日至12月14日，共9款商品買一送一或更低，換算成平均特價，王子杯麵海味湯麵25元、罐裝咖啡拿鐵30元、康普茶18元、樺達硬喉糖21元、小魚干花生／杏仁小魚70元。
袋裝冷凍商品更划算，海味藏蝦捲平均下來每支約21元，等於4.4折；蒜味香腸買一送一、平均每支19元；韓式炸醬魚板包平均每顆17元，也是5折半價。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，12月12日至12月14日限時登場，包括天然水610ml平均10元、曠世奇派提拉米蘇雪糕平均25元、辣白醬辛拉麵平均33元、雞汁超寬條麵平均20元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月10日至12月14日，共有6款商品買一送一，從單件平均特價來看，雙響泡日式雞白湯麵18元、每朝EX黑咖啡18元、杜老爺巧克力脆皮大雪糕15元、農心安城湯麵25元、厚醬起司蘇打餅25元、嚼代爽椒隨手包25元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，12月11日上午9時開賣「心樸超柔抽取衛生紙加量版」每組380元，平均單串95元，每包100抽約7.9元，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。
美廉社另外加碼「雙12超狂優惠」，12月12日中午12時12分在美廉社APP「隨買隨取」開搶，包含12元美式共限量2萬杯，每人限購5杯。
12月12日12:12 APP「隨買隨取」上架：
◾中杯美式12元
◾KIRIN 午後紅茶皇家特調奶茶3瓶69元
◾臻朵巧克力風味捲4件74元
◾Simplus辣魷魚風味餅乾3件75元
◾農心牛角麵包造型餅乾2包98元
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11表示，「超值五六日」12月12日至12月14日回歸，雙12買一送一、買二送二、加1元多1件優惠齊發。平均特價來看，悅氏鹼性水10元、雪碧無糖汽水18元、不倒翁金拉麵25元、辛拉麵泰式酸辣／香辣雞肉風味30元、熊津決明子茶20元、草莓果乾35元、巧克力布朗尼棒30元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠是12月10日至12月14日，共9款商品買一送一或更低，換算成平均特價，王子杯麵海味湯麵25元、罐裝咖啡拿鐵30元、康普茶18元、樺達硬喉糖21元、小魚干花生／杏仁小魚70元。
袋裝冷凍商品更划算，海味藏蝦捲平均下來每支約21元，等於4.4折；蒜味香腸買一送一、平均每支19元；韓式炸醬魚板包平均每顆17元，也是5折半價。
門市「限時殺5日」是12月10日至12月14日，共有6款商品買一送一，從單件平均特價來看，雙響泡日式雞白湯麵18元、每朝EX黑咖啡18元、杜老爺巧克力脆皮大雪糕15元、農心安城湯麵25元、厚醬起司蘇打餅25元、嚼代爽椒隨手包25元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，12月11日上午9時開賣「心樸超柔抽取衛生紙加量版」每組380元，平均單串95元，每包100抽約7.9元，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。
12月12日12:12 APP「隨買隨取」上架：
◾中杯美式12元
◾KIRIN 午後紅茶皇家特調奶茶3瓶69元
◾臻朵巧克力風味捲4件74元
◾Simplus辣魷魚風味餅乾3件75元
◾農心牛角麵包造型餅乾2包98元
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！