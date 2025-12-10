我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷板南線亞東醫院站今（10日）上午發生一起恐怖事件，有民眾拍下一群長者在上行手扶梯跌倒摔成一團的畫面，相當怵目驚心。疑似因其中一名女子未踩穩踏階，重心不穩往後摔釀禍。站長見狀後前往處理，發現其中一名旅客腿部受傷，送往醫院治療。據了解，今（10日）上午10時許一名女子於板南線亞東醫院站下車後，欲從月台往大廳方向搭乘手扶梯。怎料，過程中疑似未踩穩踏階，導致重心不穩往後跌倒，後方7名男女也因此遭到波及摔成一團，且大多數為長者。所幸有旅客見狀後立即按壓緊急停機按鈕，而站長也立刻到現場處理。經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，由救護車送往亞東醫院治療。後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉。對此，北捷呼籲，搭乘電扶梯時，請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全；如發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，本公司將立即派員前往處理。