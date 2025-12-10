11月汽車銷售報告出爐！最近汽車市場持續回溫，11月份領牌數超過3萬6000輛，整體銷售成績相當的不錯，然而說到台灣人買車喜好，除了國產車相當熱銷之外，進口車也是不少較有預算的民眾會列入考量。根據最新一般進口車銷售排行報告，休旅車型除了Toyota RAV4非常熱門之外，台灣人也非常喜歡購入Mazda馬自達出產的CX-5系列，每輛最低104萬起，往往都在進口車市場佔有一席之地，今天就來認識一下這台好車吧！
根據《U-Car》報導，時序來到年底，各家目前都在努力衝刺年度銷售目標差距，11月份新車總領牌數一共有3萬6485輛，整體比10月份還要成長5.7%，已經連續多個月業績有所增長，可以看出前半年受到買氣抑制的現象正在解放當中，這波買氣很可能會湧現在2025第四季跨到2026年初，加上改款新車2026年式生產新車抵台，已經可以預期明年第一季在新舊車交替下，可以為汽車市場進入衝刺銷售熱絡期。
11月進口車銷售排行來了！台灣人休旅車不開RAV4、NX都愛買它
然而在進口車銷售排行部分，一般進口轎車今年成績非常不錯，由「Toyota Camry」以單月販售463輛奪下冠軍，今年度累積銷售超過3300輛，比起2024年同期更增長15.5％之多；「Suzuki Swift」以336輛排名第2，全年也已經賣破2800輛，年成長達15%；季軍則由「Volkswagen Golf」以單月賣出224輛拿下。
至於台灣人超愛的休旅車，在11月份一般進口休旅車排行榜中，冠軍則是由「Toyota RAV4」拿下，月銷量達到2415台傲視群雄；第二名則是由「Mazda馬自達CX-5」奪下，單月賣出739台，比10月成長了將近一倍的銷售量；第三名為「Kia Sportage」月銷319台。
《NOWNEWS》記者長期觀察汽車銷售報告發現，在休旅車系當中，Lexus NX雖然品質好銷量不錯，但因為價格帶較高，民眾不符合預算就不會購買，反倒是Toyota經典的RAV4長期都霸佔進口休旅車冠軍寶座，但還有第三台車台灣人也是超愛買，那就是「Mazda馬自達CX-5」，9月到11月一直都是一般進口休旅車第二名，甚至在11月賣出739台還打進汽車總市場「第十名」的位置，也是一輛在路上超常見的經典休旅車款。
進口休旅車馬自達CX-5第三代明年登台！車子性能、評價、售價一次看
CX-5這輛車是日本馬自達汽車公司在2012年推出的5人座「跨界休旅車」，台灣最早是第二代車型時在2017年4月引進，熱銷至今，現在目前台灣販售的依舊是第二代馬自達CX-5的車型，但在2024年有小改款，隨著歐美國家最近陸續發表全新第三代CX-5，效能更為提升，日本Mazda經銷端也搶先公開，第2代CX-5將於明年3月退場，第3代CX-5將在4月啟動量產，台灣導入大改版車款應該會落在第三季或第四季！
根據馬自達官網介紹，CX-5的外觀採用日本TAKUMI-NURI「匠塗」工藝的塗裝烤漆技術，讓車身展現多層次美感，另外還包括360° 環景輔助系統、BOSE高階環繞音響系統、SKYACTIV全新動能科技、雙前座導流式真皮通風座、i-ACTIVSENSE 完整駕駛輔助科技日式精緻內裝等，目前官網最低每台104.9萬元，按照規格不同價格也有別，最高價車型為129萬元。
許多開過CX-5的民眾都表示「這真的是一台好車！當初就一直不想買RAV4，覺得路上太多，沒想到CX-5這麼讚」、「CX-5真皮座椅真的很讚！非常好開的一台車」、「CX-5雖然要大改款了，但現在買配備超豐富而且折價也多」、「等不及明年大改款，今年就入手CX-5了，非常好開又舒適」、「外型跟內裝都美到不行，完全不後悔入手」。只能說如果你入手進口休旅車，但預算不到Lexus車系、又不想開Toyota的話，也許馬自達這台CX-5可能是你可以考慮的選擇哦！
資料來源：《U-Car》、馬自達官網
