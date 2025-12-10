我是廣告 請繼續往下閱讀

11月份新車總領牌數一共有3萬6485輛，整體比10月份還要成長5.7%，已經連續多個月業績有所增長，可以看出前半年受到買氣抑制的現象正在解放當中

▲台灣汽車市場連續幾個月都是正成長狀態，顯現買氣正在回溫當中，年底至明年第一季可能衝出好銷量！（示意圖／取自Unsplash）

一般進口轎車今年成績非常不錯，由「Toyota Camry」以單月販售463輛奪下冠軍

在11月份一般進口休旅車排行榜中，冠軍則是由「Toyota RAV4」拿下，月銷量達到2415台傲視群雄

▲Toyota RAV4持續穩坐一般進口休旅車冠軍寶座，月銷量達到2415台傲視群雄。（圖/Toyota官網）

但還有第三台車台灣人也是超愛買，那就是「Mazda馬自達CX-5」，9月到11月一直都是一般進口休旅車第二名，甚至在11月賣出739台還打進汽車總市場「第十名」的位置，也是一輛在路上超常見的經典休旅車款。

▲馬自達CX-5在一般進口休旅車排行榜中經常在第二名位置，是不少不開Toyota、預算有限的民眾熱門首選。（圖/馬自達官網）

日本Mazda經銷端也搶先公開，第2代CX-5將於明年3月退場，第3代CX-5將在4月啟動量產，台灣導入大改版車款應該會落在第三季或第四季！

▲馬自達第三代大改款已經在歐美國家發表，日本Mazda經銷端也搶先公開，第2代CX-5將於明年3月退場，台灣預計在下半年導入銷售。（圖/馬自達提供）

目前官網最低每台104.9萬元，按照規格不同價格也有別，最高價車型為129萬元。