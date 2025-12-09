我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近年大力擴張職棒版圖，在球隊擴編後，官方再宣布將打造屬於中國本土的專業啦啦隊「CPB GIRLS」，中國棒球城市聯賽CPB日前正式釋出第一波徵選資訊，報名時間從12月3日到12日，該項目一出立即登上兩岸社群關鍵字，有眼尖的網友發現，前中職女神中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁）和味全龍前舞蹈總監Amis（李芝宇）都出現在其中，讓不少粉絲都嚇壞。令台灣球迷驚訝的，是CPB公開的徵選宣傳影片中，竟找來4名女孩在鏡頭前大跳TWICE經典神曲〈What Is Love〉，其中2名舞者更是熟面孔味全龍前舞蹈總監、啦啦隊女神Amis與中信兄弟人氣前成員王笑笑，2人過去在CPBL都是高人氣成員，如今成為CPB Girls徵選影片的宣傳舞者，一度在台灣社群掀起「她們回歸啦啦隊」、「是代言？還是真的參賽」的熱烈討論。不少粉絲留言：「看到Amis我差點以為她要復出」、「笑笑跳TWICE好可愛！但她真的會去中國發展嗎」，徵選片段曝光後短時間內迅速傳開，讓CPB Girls在未正式成團前就引爆話題。中國打造啦啦隊的消息原已讓外界緊張，擔心會出現「高薪挖角台灣韓籍啦啦隊」的市場競爭，包括李多慧、李珠珢、李雅英、邊荷律、安芝儇等人都曾被點名，如今加上Amis、王笑笑出現在徵選影片中，更加深外界揣測中國是否真的想以強勢企劃打造大型啦啦隊體系。不少球迷表示擔心：「以中國的製作預算，大動作挖角也不意外」、「如果 CPB 要一次堆高聲勢，用台灣前女神宣傳很合理」。然而熟悉跨境娛樂政策的粉絲普遍認為，儘管話題熱，但韓籍啦啦隊要到中國正式演出幾乎不可能，因中國仍有「限韓令」未解除，從音樂、節目、綜藝到公開演出，韓國藝人想取得演出許可難度極高，外籍舞者更屬於嚴格審核範圍，因此粉絲普遍認為：「韓籍女神被挖角的可能性接近零。」也因此外界普遍認為，CPB Girls徵選影片找來Amis、王笑笑出鏡，更被視為「找台灣人代言、吸引話題」、「以前CPBL女神的加持提升討論度」，而非真正的跨境挖角。相較於中國尚處於打造制度、建立文化階段，台灣職棒應援文化已高度成熟。·無論是安全性、粉絲互動、曝光量與社群成效，台灣啦啦隊的產值都遠超新興市場，啦啦隊女孩們在台灣發展更能獲得知名度與跨產業合作機會，包括代言、活動主持、自媒體經營等全面性成長。不少球迷直言：「Amis、笑笑拍影片可以，但真正去中國發展的機率很低」、「台灣啦啦隊體系太穩定，中國要追上至少還要好幾年」。