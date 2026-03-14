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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽今（14）日開打，韓國隊不僅在投手端遭到多明尼加明星打線血洗，比賽中段更遇上「疑似誤判」卻無權挑戰的窘境。在0：7落後時，「韓國隊長」李政厚一次明顯比球先到的跑壘被判出局，由於韓國先前已用光挑戰權，只能眼睜睜看著反攻氣焰熄滅。最終韓國以0：10慘遭扣倒，八強之旅遺憾謝幕。賽後李政厚坦言球隊在打擊方面還是很不足，並直言：「很想在身體狀況100%的前提下，再次與這些選手一決高下。」比賽進入4局下，韓國隊落後高達7分，急需分數進帳。首名打者瓊斯（Jahmai Jones）擊出全隊首安上壘，隨後隊長李政厚擊出投手方向滾地球。多明尼加投手接球後迅速傳向二壘發動雙殺，二壘手再轉傳一壘。從慢動作重播畫面來看，李政厚的腳明顯比球更早踏上一壘壘包，李政厚本人也第一時間做出「Safe」手勢。然而，一壘審卻堅決判定出局。由於經典賽規則規定每場僅有一次挑戰機會，但韓國隊在比賽前期早已將挑戰權用電，此時只能無奈接受雙殺判決。這個爭議判決讓韓國隊剛燃起的反攻火種瞬間熄滅。雖然在0：7大幅落後的局勢下，單一判決或許難以反敗為勝，但對志在追分的韓國隊無疑是重大的心理打擊。社群平台X上也引發熱烈討論，不少球迷留言表示：「這球明顯是安全上壘，太委屈了」、「雖然是燒焦的石頭噴點水（指無濟於事），但這判決還是很令人絕望」；也有理性的球迷指出：「關鍵在於前面太早把挑戰權浪費掉，這就是規則的殘酷。」此役李政厚個人表現很掙扎。4局下半，他在一壘有人時擊出投手方向滾地球形成雙殺，斷送了球隊好不容易燃起的反攻氣焰；7局下雖靠著對手三壘手傳球失誤上壘，卻因後續火力無法串連，始終未能回到本壘得分。對於今日韓國打線全面遭到封鎖，李政厚坦言：「在打擊方面，我們確實還有很多不足之處。」值得關注的是，李政厚在採訪中巧妙地提到了賽程上的劣勢。韓國隊在結束東京預賽後，跨越半個地球來到邁阿密，僅休息兩天就迎戰長期在美國比賽的多明尼加。「多明尼加球員長期在相同的時區比賽，我們不是。」李政厚感嘆道，「即使在身心狀態最完美的時刻與他們交手，都不敢保證能贏球，所以我真的很想在身體狀況100%的前提下，再次與這些選手一決高下。」