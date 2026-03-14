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球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失

▲多明尼加先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）展現怪物級的宰制力，讓韓國打線陷入絕望，連日本球迷都感嘆：「還好沒遇到他。」目前3局結束，多明尼加以7：0領先韓國。（圖／美聯社／達志影像）

經典賽從一開始到結束都有的特殊規則

▲大谷條款（Ohtani Rule）： 允許先發投手同時擔任指定打者（DH），即便投球結束後仍能以指定打者身分繼續留在場上打擊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026世界棒球經典賽（WBC）一戰定生死的八強淘汰賽今（14）日在邁阿密點燃戰火，首波對戰由韓國硬碰多明尼加，隨後美國與加拿大、義大利與波多黎各也將陸續交鋒，日本隊則預計對陣委內瑞拉。隨著比賽層級提升，大聯盟制定的賽事規則也在準決賽與決賽輪迎來關鍵變動，特別是投手使用限制與重播挑戰權；提前結束比賽的規則則與預賽相同，要到四強才會至少打到9局。進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。除了階段性的變動外，本屆經典賽自預賽起就完整施行多項大聯盟的現行規則，一直到決賽結束，就是為了加快比賽節奏並增加觀賞性。允許先發投手同時擔任指定打者（DH），即便投球結束後仍能以指定打者身分繼續留在場上打擊。延長賽第10局起採用，從無人出局、二壘有人開始進攻。壘上無人須於15秒內投球，壘上有人則為18秒；打者須在剩餘8秒內進入打擊區，違者將被裁定1顆壞球或1記好球。投手登板後必須面對至少3名打者，或在結束該半局後才能換投，禁止過往的過於頻繁換頭的戰術。為減少碰撞傷病並增加盜壘率，本屆壘包由15英吋擴大至18英吋。強制休4天。強制休1天。強制休1天。