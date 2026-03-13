2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）衛冕軍日本武士隊，預賽以4勝0敗、分組龍頭之姿進入8強賽，15日將碰上D組第2委內瑞拉隊。預賽與大谷翔平組成雙箭頭的福岡軟銀鷹隊球星近藤健介，近期陷入打擊大低潮，12打數無安打，僅靠著1次保送上壘，軟銀隊友栗原陵矢今（13）日表示，想直接聯絡近藤卻感到卻步，最後只能打給周東佑京詢問近況，得到的答案卻是「情況相當不妙」。
近藤健介陷入大低潮 預賽12打數無安打
據《西日本體育》報導，軟銀隊內野手栗原陵矢今日出席軟銀總部舉行的年度激勵大會，他在會中透露，曾透過電話打聽正在參加經典賽的隊友近藤健介的近況。近藤是2024年洋聯打擊王、年度MVP，本屆經典賽與大谷翔平組成雙箭頭，但預賽卻陷入大低潮，12打數無安打、僅選到1次保送，狀況令人擔憂。
想關心近藤健介卻不敢打電話 栗原陵矢：「周東說情況相當不妙」
軟銀隊監督小久保裕紀在致詞時提到，他已傳了「防守一搏，健介」的激勵簡訊給近藤。而隊友栗原也接著說，「我也很在意近藤前輩的情況……」不過，栗原似乎對於直接聯絡近藤感到有些卻步，他苦笑著說，「直接聯絡他有點恐怖，所以我打電話給周東佑京問，『近藤前輩還好嗎？』結果周東回我，『情況相當不妙。』」
儘管如此，栗原仍表示，「就像監督說的，我相信他沒問題的。不只是我們，也請大家除了支持鷹隊的球員外，也一起為國家隊的近藤前輩加油。」
更多「2026經典賽」相關新聞。