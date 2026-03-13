我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒壘球總會（WBSC）近日公布，2027年第4屆世界12強賽資格賽2組的主辦城市，分別是中國中山、西班牙巴塞隆納，參賽的8支球隊也亮相，包含中國賽區的，中國隊、捷克隊、尼加拉瓜隊以及英國隊，西班牙賽區的西班牙隊、哥倫比亞隊、義大利隊以及德國隊，各組前2名將取得明年會內賽門票。明年12強被首度擴編，共有16隊參與，但賽事名稱仍保留原名，同時也首次增設資格賽制度，WBSC近日正式公布資格賽參賽名單，中國與西班牙各負責一組資格賽賽事主辦。中國賽區將於今年11月26日至28日於中山市舉行，參賽球隊除了地主、世界排名第17的中國隊，還有第15的捷克隊、第16的尼加拉瓜隊以及第19英國隊。西班牙賽區賽事時間為今年10月9日至11日，參賽球隊為地主、世界排名第24的西班牙隊，第13的哥倫比亞隊、第14的義大利隊以及第18的德國隊。賽制方面，每組資格賽的前2名，將取得明年12強會內賽門票。至於會內賽12支球隊也全數確認，依照世界排名為，日本隊、中華隊、美國隊、韓國隊、委內瑞拉隊、墨西哥隊、波多黎各隊、巴拿馬隊、荷蘭隊、古巴隊、澳洲隊、多明尼加隊。此外，明年12強對亞洲、大洋洲、歐洲球隊來說格外重要，最終排名最高的亞洲球隊，以及大洋洲、歐洲球隊將各取得1張2028年洛杉磯奧運的棒球項目參賽門票，屆時對衛冕軍中華隊來說，除了要連霸，還要拚奧運門票，難度將大幅提升。