▲「台灣隊長」陳傑憲在「台韓大戰」延長賽帶傷上場代跑，靠著江坤宇的強迫取分，替中華隊攻下致勝分。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

▲中華隊投手古林睿煬在「台韓大戰」主投4局僅失1分，展現出色的壓制能力。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊最終在預賽C組以2勝2敗、分組第4名作收，大聯盟記者克雷爾（Michael Clair）近期接受《NOWnews 今日新聞》採訪時指出，中華隊本屆開低走高的表現讓他印象深刻，他分別點名打者部門「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、鄭宗哲，以及投手部門古林睿煬、曾峻岳，「面對韓國隊強大打線，中華隊守住了4輪。台灣投手群幾乎統治了比賽，甚至壓制了現役的大聯盟打者，這真的太令人敬佩了。」克雷爾過去曾寫過不少關於中華隊、台灣棒球的文章，在本屆經典賽開打前，他曾預測中華隊會以分組第2晉級8強賽，但最終事與願違，以分組第4名作收。談到本屆中華隊表現，克雷爾表示，「很顯然，這支球隊的前2天表現並不理想。在2場比賽中一分未得，看起來情況非常艱難。你知道，在贏得世界12強賽冠軍後，大家的期待值都非常高，即使他們沒有晉級，那樣的開局也絕對不是大家的預期。」克雷爾直言，首戰中華隊遭到澳洲隊完封，並不能說是「爆冷」，「我覺得澳洲是一支很棒的球隊，雖然有些人說那是場『爆冷』的勝利，但我並不這麼認為，因為澳洲實力本來就強。」克雷爾指出，中華隊在缺少李灝宇、陳傑憲、隆恩等打者的情況下，打起來確實很辛苦，「在那種情況下，連我心裡都在想，『好吧，現在應該是韓國和澳洲在爭奪分組第2名了』，因為台灣隊失去了太多的打者。」克雷爾說，中華隊開低走高的表現，讓他非常驚艷，「我真的對他們感到佩服，他們原本可以選擇放棄，但他們沒有。」談到中華隊投手群，克雷爾相當意外林昱珉會在捷克戰中登板，「他是響尾蛇隊的小聯盟新秀，也是12強賽的英雄。我記得他在12強賽也擊敗過韓國。所以當我看到他在對陣捷克時上場時，我心想，『你們領先優勢已經很大了，難道不留著林昱珉到別場用嗎？』顯然我錯了，曾豪駒總教練很清楚自己在做什麼，所以請無視我的想法。」克雷爾笑說，他過去沒實際看過古林睿煬投球，只看過精華片段，但從沒看過完整的比賽，「真的被他驚艷到了。韓國隊的打線非常強大，但他能把比分壓住。唯一失掉的1分竟然是因為雙殺打。」此外，克雷爾還提到守護神曾峻岳，「他上場時，全場燈光都亮起來了，大家舉起手機，打開手電筒，後來了解到，這是他在台灣比賽時，大家為他做的出場儀式。」克雷爾直言，面對韓國隊這種強大的打線，可能能守住第1輪、2輪，「但中華隊守住了4輪。除了新秀金倒永看起來前途無量外，台灣投手群幾乎統治了比賽，甚至壓制了現役的大聯盟打者，這真的太令人敬佩了。」對於中華隊打線，克雷爾點出「台捷大戰」首局鄭宗哲、費爾柴德的短打，「一個很有趣的決策是，對捷克的比賽，用了2次觸擊開局。當時網路上的球迷當時都在酸，『為什麼要這麼做？你們是在對付捷克耶！這才第1局耶！』但在這種短期賽中，氣勢真的很重要。」克雷爾相當認同曾豪駒在連續2場被完封後說的話，「總教練說，他告訴球隊要回歸基本功，專注於細節。不要去想已經18局沒得分了，我們只要先得1分、先打出1支安打。」克雷爾直言，對捷克的戰略調整，是非常有趣的調整方向。克雷爾對費爾柴德的表現印象深刻，「他的態度非常棒。整個球隊的氛圍看起來也很好。」除此之外，克雷爾點名開路先鋒鄭宗哲，「過去幾年我都有注意到他，也很期待開季在名單中看見他，台灣在這次比賽展現出了出乎意料的陣容深度。」