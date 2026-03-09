我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊預賽4場比賽在昨（8）日結束，最終拿下2勝2敗，4戰平均進場人數40986人，讓外媒對台灣球迷的「動員力」大開眼界。台灣應援團不只將原汁原味「台式應援」搬進東京巨蛋，球迷們更自發性開起手電筒，複製張奕、曾峻岳的出場燈光秀，最有趣的是，吳念庭打擊時，球迷們配合現場廣播，發出響亮「WU~~~」，也成為網路熱搜話題，事實上這是吳念庭日職時期，球迷與他的可愛互動。中華隊在東京巨蛋的4場幾乎場場爆滿，進場人數分別是「台澳大戰」40523人、「台日大戰」42314人、「台捷大戰」40522人、「台韓大戰」40584人，共16萬3943人、平均40986人進場。除了地主國日本隊的比賽，中華隊是C組最多球迷的參賽球隊。台灣應援團也順勢將原汁原味的「台式應援」搬進東京巨蛋，尤其是打線創造大局時，全場合唱《台灣尚勇》、《Team Taiwan》等嗆斯曲，就連在三壘記者席前方的韓國球迷，都忍不住拿起手機錄影，紀錄台灣球迷的超誇張應援聲。尤其是第9局張奕「拆彈」、第10局曾峻岳「關門」時，全場球迷開起手電筒搭配2人的出場曲，4萬人的燈光秀讓東京巨蛋宛如新莊棒球場。不過讓記者印象最深刻的一幕，反而是吳念庭上場打擊，現場英語廣播刻意將「吳」的音拉長，球迷們也跟著喊出「WU~~~」，讓不少第一次看球的朋友以為吳念庭被自家球迷「噓」。事實上吳念庭打擊時的「WU~~~」，是他效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊時期，球迷與他的可愛互動。昨日賽後，吳念庭笑說，「台灣球迷都有有學習到這個應援方式。還蠻開心的，『WU~~~』的聲音，越來越大聲。」吳念庭表示，從預賽首戰就覺得台灣球迷的應援一場比一場大聲，「真的很謝謝球迷來這邊。」對於取得經典賽史上對韓的首勝，吳念庭說，意義很重大，「因為小時候也有看這些前輩都還沒有拿下勝利，那我們這代希望把韓國一定要打下來。」