2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台韓大戰」今（8）日開打，韓國隊總教練柳志炫賽前接受台媒提問時，直言有預測古林睿煬會在此役登板，但讓柳志炫沒想到的是，林昱珉昨（7）日就已經登板，他坦言很意外，「我原本預測林昱珉選手今天也會接著上場，但據我所知，他今天不會出賽，後續接替的投手也都在我們的預料之中，已經做好了對策。」中華隊今日推出旅日強投古林睿煬先發，柳志炫表示，「我們一直有在預測他會上場。從沖繩集訓開始就針對他做了準備。」但讓柳志炫比較意外的是，林昱珉在昨日的捷克戰就登板，「比較出乎意料的是，我原本預測林昱珉選手今天也會接著上場，但據我所知，他今天不會出賽，後續接替的投手也都在我們的預料之中，已經做好了對策。」為何推出資深左投柳賢振對中華隊，柳志炫說，至於柳賢振選手，他是我們目前最信任、最強大的投手，這是毫無疑問的選擇。」韓國隊從昨日開始連續3場交手日本、中華隊以及澳洲隊，牛棚調度也是一大可驗，柳賢振坦言，首輪的4戰相當緊湊，加上又有投球限制，「即使設定了計劃，也很難完全照著走。如果一切順利當然最好，但比賽中總會有變數。昨天的比賽中，我也曾想過要在後段多做一些嘗試，但為了之後的比賽，不得不保留一部分戰力，這點確實有些遺憾。」柳志炫直言，今日交手中華隊和明日對戰澳洲隊的比賽非常關鍵，「我們會以最信任、最強大的投手群為主。如果他們今日能拉長局數並順利收尾，相信對明天的銜接會更有利。」