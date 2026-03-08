我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日在「台韓大戰」延長賽以5：4擊退韓國隊，收下隊史在經典賽對韓的首勝。開路先鋒鄭宗哲此役在第6局開轟，是他在經典賽首轟，賽後表示，會對這場「台韓大戰」印象深刻，但也不會忘記先前的「台日大戰」，「記得對手有多厲害，怎麼打爆我們，他們在場上的態度不要忘記，這是我們前進的動力。這場很多環節都做得很棒，不要忘記，讓我們保持信心的一場比賽，這2場都是要牢牢記住，也恭喜大家這2場比賽讓我們球員生涯有個WBC的回憶。」鄭宗哲此役擔任中華隊開路先鋒、守二壘，在6局上平手的情況下，敲出一支石破天驚的陽春砲，幫助中華隊取得2：1領先，「很開心啊！超爽的，第一個想法就超級開心。」不過鄭宗哲說，當下沒辦法沉迷在那氛圍中，因為下一局馬上被金倒永打出逆轉2分砲。8局上「費仔」費爾柴德在落後1分的情況下，敲出逆轉2分砲，「我那時候跟教練團說，如果Stu（費爾柴德）又敲一轟就真的太屌了，結果他又打一支全壘打。」但金倒永此役總是在中華隊領先時補刀，馬上在8局下敲出追平安打，鄭宗哲說，「他真的很厲害，揮棒很有自信，大膽去揮棒，不會因為前一顆影響到下一顆。」此役中華隊動用所有牛棚，合力完成比賽，在孫易磊、曾峻岳登板時，鄭宗哲都會與投手「咬耳朵」，鄭宗哲也在賽後透露對話內容，「像易磊那時候剩６個出局，跟他說專注在打者不要管分數，現在要的是把出局數抓下來，讓他用不同想法面對比賽，不要覺得很緊張，就專注在6個出局數而已。」至於延長賽的登板的曾峻岳，鄭宗哲說，「那時候贏1分，跟他說短打，放心丟一壘就好，不要管二壘跑者，因為一出局三壘有人，也是兩棒要有1人安打，全場就4安，（敲安）機率不高，放心讓他點，穩穩抓一壘把第二個出局數抓起來。」最終中華隊在延長賽以5：4險勝韓國隊，隊史首度在經典賽贏韓國，鄭宗哲說，「給我們很大的肯定，但所有人知道，我們這樣其實還是不夠，希望有天可以不要那麼緊張的打敗韓國，至少現在是往前很大一步。」鄭宗哲說，會對這場「台韓大戰」印象深刻，但也不會忘記先前的「台日大戰」，「記得對手有多厲害，怎麼打爆我們，他們在場上的態度不要忘記，這是我們前進的動力。這場很多環節都做得很棒，不要忘記，讓我們保持信心的一場比賽，這2場都是要牢牢記住，也恭喜大家這2場比賽讓我們球員生涯有個WBC的回憶。」鄭宗哲也想向隊友說聲辛苦了，「以後繼續努力，我有信心台灣棒球可以變得更好，這不是一個人可以做到的，這團隊有很多厲害的選手，希望大家回去後多鼓勵學弟，多鼓勵台灣棒球，我很有信心，我們棒球可以更好。」最後鄭宗哲也感謝還他經典賽首轟球的球迷，「謝謝你給我這顆球，這對我意義很重大，是我WBC第1支全壘打，得來不易。」