2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（8）將迎來A組、B組、C組和D組都有賽事要進行，韓國隊要在晚上18：00對上澳洲，這將是決定中華隊能否晉級的關鍵戰。日其他組別則還有哥倫比亞VS古巴、荷蘭VS多明尼加、英國VS義大利、巴拿馬VS加拿大、尼加拉瓜VS以色列、巴西VS墨西哥等賽事要進行，以下為您整理本屆賽事免費直播資訊、最新賽程表，以及包含中華隊同組對手在內的8支國家隊完整球員名單、供讀者參考。
📍2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍2026世界棒球經典賽3/7最新賽程表
📍2026世界棒球經典賽中華隊名單
📍2026世界棒球經典賽其他出賽國家名單
📍2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽3/9最新賽程表
3月9日(星期日)
Monday, March 9, 2026
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
⚾2026 WBC經典賽韓國隊30人參賽名單
🟡投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
🟡捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
🟡內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
🟡外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
⚾2026 WBC經典賽澳洲隊30人參賽名單
📍Ky Hampton：凱·漢普頓
📍Josh Hendrickson：喬許·亨德里克森
📍Sam Holland：山姆·霍蘭德
📍Jon Kennedy：強恩·甘迺迪
📍Connor MacDonald：康納·麥克唐納
📍Cooper Morgan：庫柏·摩根
📍Mitch Neunborn：米契·紐恩恩
📍Jack O'Loughlin：傑克·歐洛林
📍Warwick Saupold：沃威克·索波德
📍Blake Townsend：布雷克·湯森
📍Todd Van Steensel：托德·范史汀瑟
📍Alex Wells：亞歷克斯·威爾斯
📍Lachlan Wells：拉克蘭·威爾斯
📍Coen Wynne：柯恩·溫恩
📍George Callil：喬治·卡里爾
📍Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾
📍Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧
📍Curtis Mead：柯提斯·米德
📍Logan Wade：羅根·韋德
📍Rixon Wingrove：瑞克森·溫格羅夫
📍Chris Burke：克里斯·柏克
📍Max Durrington：麥克斯·德林頓
📍Tim Kennelly：提姆·肯納利
📍Aaron Whitefield：亞倫·懷特菲爾德
▲「袋鼠軍團」澳洲經典賽30人參賽名單。（圖／MLB X）
⚾🇨🇴 哥倫比亞隊(Colombia)
🟡投手：阿德里安·阿爾梅達(Adrian Almeida)、奧斯汀·伯格納(Austin Bergner)、丹尼斯·柯瑞亞(Danis Correa)、大衛·洛爾杜伊(David Lorduy)、埃爾金·阿爾卡拉(Elkin Alcala)、愛默生·馬丁尼茲(Emerson Martinez)、吉列爾莫·祖尼加(Guillo Zuñiga)、約翰·羅梅羅(Jhon Romero)、何塞·金塔納(Jose Quintana)、胡立歐·德黑蘭(Julio Teheran)、路易斯·帕提諾(Luis Patiño)、納比爾·克里斯馬特(Nabil Crismatt)、佩德羅·賈西亞(Pedro García)、萊佛·聖馬丁(Reiver Sanmartín)、里奧·戈梅茲(Rio Gomez)、泰倫·格雷羅(Tayron Guerrero)、亞普森·戈梅茲(Yapsón Gómez)
🟡捕手：埃利亞斯·迪亞茲(Elías Díaz)、豪爾赫·阿爾法羅(Jorge Alfaro)、卡洛斯·馬丁尼茲(Carlos Martínez)
🟡內野手：邁克爾·阿羅約(Michael Arroyo)、達揚·弗里亞斯(Dayan Frías)、多諾萬·索拉諾(Donovan Solano)、吉奧·厄爾薛拉(Gio Urshela)、喬丹·迪亞茲(Jordan Díaz)、雷納爾多·羅德里奎茲(Reynaldo Rodriguez)
🟡外野手：布萊恩·布埃爾瓦斯(Brayan Buelvas)、古斯塔沃·坎佩羅(Gustavo Campero)、哈羅德·拉米瑞茲(Harold Ramírez)、赫蘇斯·馬里亞加(Jesús Marriaga)
⚾🇨🇺 古巴隊(Cuba)
🟡投手：法蘭克·阿貝爾·阿爾瓦雷斯(Frank Abel Alvarez)、艾曼紐·查普曼(Emmanuel Chapman)、喬西馬·伊薩克·庫辛(Josimar Isaac Cousin)、奈克爾·克魯茲(Naykel Cruz)、達維爾·胡爾塔多(Daviel Hurtado)、丹尼·尤尼斯基·拉朗多(Denny Yunieski Larrondo)、尤安·羅培茲(Yoan Lopez)、萊德爾·馬丁尼茲(Raidel Martínez)、藍迪·羅曼·馬丁尼茲(Randy Román Martínez)、歷凡·莫伊內洛(Livan Moinelo)、達利恩·努涅斯(Darien Núñez)、胡立歐·塞薩爾·羅拜納(Julio César Robaina)、奧西爾·羅德里奎茲(Osiel Rodriguez)、亞力爾·杭伯托·羅德里奎茲(Yariel Humberto Rodríguez)、路易斯·米格爾·羅梅羅(Luis Miguel Romero Jr.)、佩德羅·曼努埃爾·桑托斯(Pedro Manuel Santos)
🟡捕手：奧馬爾·赫南德茲(Omar Hernández)、安德里斯·培瑞茲(Andrys Perez)
🟡內野手/工具人：巴爾巴羅·埃里斯貝爾·阿魯巴魯埃納(Bárbaro Erisbel Arruebarruena)、尤迪·卡佩(Yiddi Cappe)、阿里爾·馬丁尼茲(Ariel Martínez)、尤安·蒙卡達(Yoán Moncada)、馬爾坎·亞尼爾·努涅斯(Malcom Yaniel Nuñez)、阿列克謝·拉米瑞茲(Alexei Ramirez)、亞歷山大·巴爾加斯(Alexander Vargas)、尤爾·揚基(Yoel Yanqui)
🟡外野手：阿爾弗雷多·德斯潘耶(Alfredo Despaigne)、約爾基斯·吉伯特(Yoelkis Guibert)、萊昂內爾·摩斯(Leonel Moas Jr.)、羅埃爾·桑托斯(Roel Santos)
▲「紅色閃電」古巴隊實力強勁。（圖／美聯社／達志影像）
⚾🇳🇱荷蘭隊(Netherlands)
🟡投手：賈姆德里克·科內利亞(Jamdrick Cornelia)、傑登·埃斯坦尼斯塔(Jaydenn Estanista)、溫德爾·佛羅拉努斯(Wendell Floranus)、阿里吉·弗朗森(Arij Fransen)、拉斯·惠伊爾(Lars Huijer)、肯利·簡森(Kenley Jansen)、安特萬·凱利(Antwone Kelly)、賈托萬·凱利(Jaitoine Kelly)、凱文·凱利(Kevin Kelly)、夏倫·馬提斯(Shairon Martis)、艾瑞克·曼德茲(Eric Mendez)、萊傑特里·梅瑞特(Ryjeteri Merite)、賈斯汀·莫拉萊斯(Justin Morales)、尚德里克·奧杜伯(Shawndrick Oduber)、JC·蘇爾巴蘭(JC Sulbaran)、德瑞克·韋斯特(Derek West)、狄倫·威爾森(Dylan Wilson)
🟡捕手：查德威克·川普(Chadwick Tromp)、亨德里克·克萊門蒂娜(Hendrik Clementina)
🟡內野手：奧齊·阿爾比斯(Ozzie Albies)、山德·柏格茲(Xander Bogaerts)、迪迪·葛雷格里斯(Didi Gregorius)、朱雷米·普羅法(Juremi Profar)、夏隆·史庫普(Sharlon Schoop)
🟡外野手：朱利克森·普羅法(Jurickson Profar)、德魯·瓊斯(Druw Jones)、希丹·拉斐埃拉(Ceddanne Rafaela)、戴森·克羅斯(Dayson Croes)、雷-派翠克·迪德(Ray-Patrick Didder)、德拉諾·塞拉薩(Delano Selassa)
⚾🇩🇴 多明尼加隊(Dominican Republic)
🟡投手：阿爾伯特·阿布瑞尤(Albert Abreu)、桑迪·阿爾坎塔拉(Sandy Alcántara)、艾爾維斯·阿爾瓦拉多(Elvis Alvarado)、華斯卡·布拉佐班(Huascar Brazoban)、布萊恩·貝約(Brayan Bello)、塞蘭托尼·多明奎茲(Seranthony Dominguez)、卡米洛·多佛(Camilo Doval)、卡洛斯·埃斯特維茲(Carlos Estevez)、萬迪·佩拉塔(Wandy Peralta)、克里斯多福·桑契斯(Cristopher Sanchez)、丹尼斯·桑塔納(Dennis Santana)、路易斯·塞維里諾(Luis Severino)、格瑞戈里·索托(Gregory Soto)、愛德溫·烏塞塔(Edwin Uceta)、阿布納·烏里貝(Abner Uribe)
🟡捕手：阿古斯丁·拉米瑞茲(Agustin Ramirez)、奧斯汀·威爾斯(Austin Wells)
🟡內野手：朱尼爾·卡米內羅(Junior Caminero)、小弗拉迪米爾·葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、凱特爾·馬提(Ketel Marte)、曼尼·馬查多(Manny Machado)、傑瑞米·佩納(Jeremy Pena)、傑拉多·佩爾多莫(Geraldo Perdomo)、艾梅德·羅薩里歐(Amed Rosario)、卡洛斯·桑塔納(Carlos Santana)
🟡外野手：奧尼爾·克魯茲(Oneil Cruz)、胡立歐·羅德里奎茲(Julio Rodriguez)、約翰·羅哈斯(Johan Rojas)、胡安·索托(Juan Soto)、小費南多·塔提斯(Fernando Tatis Jr.)
⚾🇬🇧 英國隊(Great Britain)
🟡投手：傑克·安德森(Jack Anderson)、布蘭登·貝克(Brendan Beck)、崔斯坦·貝克(Tristan Beck)、多諾萬·班瓦(Donovan Benoit)、查維茲·費南德茲(Chavez Fernander)、蓋瑞·吉爾·希爾(Gary Gill Hill)、約瑟夫·金(Joseph King)、安東尼奧·諾爾斯(Antonio Knowles)、邁爾斯·朗霍恩(Miles Langhorne)、萊恩·隆(Ryan Long)、麥可·彼得森(Michael Petersen)、傑克·塞平斯(Jack Seppings)、葛拉漢·斯普瑞克(Graham Spraker)、納傑·維克托(Najer Victor)、泰勒·維薩(Tyler Viza)、尼克·威爾斯(Nick Wells)、歐文·懷爾德(Owen Wild)、凡斯·沃利(Vance Worley)
🟡捕手：威利斯·克雷斯韋爾(Willis Cresswell)、哈瑞·福特(Harry Ford)
🟡內野手：爵士·齊斯霍姆(Jazz Chisholm Jr.)、奈特·伊頓(Nate Eaton)、盧修斯·福克斯(Lucius Fox)、伊凡·強森(Ivan Johnson)、伊恩·路易斯(Ian Lewis Jr.)、BJ·默里(BJ Murray)、尼克·華德(Nick Ward)、賈斯汀·懷利(Justin Wylie)
🟡外野手：馬特·科佩爾尼亞克(Matt Koperniak)、克里斯蒂安·羅賓森(Kristian Robinson)、安佛尼·西摩(Anfernee Seymour)、達內爾·史威尼(Darnell Sweeney)、崔斯·湯普森(Trayce Thompson)
⚾🇮🇹 義大利隊(Italy)
🟡投手：山姆·阿爾德蓋里(Sam Aldegheri)、丹·阿爾塔維拉(Dan Altavilla)、狄倫·德魯西亞(Dylan Delucia)、亞歷山德羅·埃爾科拉尼(Alessandro Ercolani)、麥特·費斯塔(Matt Festa)、戈登·葛雷瑟佛(Gordon Graceffo)、亞歷克·賈各布(Alek Jacob)、喬·拉索薩(Joe La Sorsa)、麥可·羅倫佐(Michael Lorenzen)、羅恩·馬里納喬(Ron Marinaccio)、凱爾·尼可拉斯(Kyle Nicolas)、亞倫·諾拉(Aaron Nola)、亞當·歐塔維諾(Adam Ottavino)、加布里埃爾·誇特里尼(Gabriele Quattrini)、葛瑞格·魏瑟特(Greg Weissert)
🟡捕手：阿爾貝托·米內奧(Alberto Mineo)、凱爾·提爾(Kyle Teel)
🟡內野手：山姆·安東納奇(Sam Antonacci)、喬恩·貝爾蒂(Jon Berti)、查克·德岑佐(Zach Dezenzo)、安德魯·費雪(Andrew Fischer)、賈柯尼諾·拉薩拉西納(Giaconino Lasaracina)、邁爾斯·馬斯楚博尼(Miles Mastrobuoni)、維尼·帕斯昆汀諾(Vinnie Pasquantino)、湯瑪斯·薩吉斯(Thomas Saggese)
🟡外野手：傑克·卡格里安諾(Jac Caglianone)、多明尼克·坎佐恩(Dominic Canzone)、雅各·馬西(Jakob Marsee)、尼克·莫拉比托(Nick Morabito)、但丁·諾里(Dante Nori)
⚾🇨🇦加拿大隊(Canada)
🟡投手：洛根·艾倫(Logan Allen)、邁卡·艾希曼(Micah Ashman)、菲利普·奧蒙(Phillippe Aumont)、喬丹·巴拉佐維奇(Jordan Balazovic)、艾瑞克·塞蘭托拉(Eric Cerantola)、印地哥·迪亞茲(Indigo Diaz)、安托萬·讓(Antoine Jean)、卡特·洛文(Carter Loewen)、亞當·馬科(Adam Macko)、詹姆斯·派克斯頓(James Paxton)、卡爾·昆崔爾(Cal Quantrill)、諾亞·斯基洛(Noah Skirrow)、麥可·索羅卡(Michael Soroka)、詹姆森·泰昂(Jameson Taillon)、麥特·威爾金森(Matt Wilkinson)、羅伯·扎斯特里茲尼(Rob Zastryzny)
🟡捕手：利亞姆·希克斯(Liam Hicks)、博·奈勒(Bo Naylor)
🟡內野手：泰勒·布萊克(Tyler Black)、麥特·戴維森(Matt Davidson)、亞當·霍爾(Adam Hall)、愛德華·朱利安(Edouard Julien)、奧托·羅培茲(Otto Lopez)、喬許·奈勒(Josh Naylor)、亞伯拉罕·托羅(Abraham Toro)
🟡外野手：歐文·凱西(Owen Caissie)、丹佐·克拉克(Denzel Clarke)、泰勒·歐尼爾(Tyler O'Neill)、雅各·羅布森(Jacob Robson)、賈瑞德·楊(Jared Young)
⚾🇵🇦 巴拿馬隊(Panama)
🟡投手：達里奧·阿格拉薩爾(Dario Agrazal)、洛根·艾倫(Logan Allen)、阿爾貝托·巴爾多納多(Alberto Baldonado)、海梅·巴雷亞(Jaime Barría)、米格爾·西恩富戈斯(Miguel Cienfuegos)、保羅·艾斯皮諾(Paolo Espino)、豪爾赫·賈西亞(Jorge García)、米格爾·戈梅茲(Miguel Gómez)、詹姆斯·岡薩雷茲(James González)、哈維·古耶拉(Javy Guerra)、肯尼·赫南德茲(Kenny Hernández)、阿里爾·胡拉多(Ariel Jurado)、溫貝托·梅西亞(Humberto Mejía)、阿卜迪爾·門多薩(Abdiel Mendoza)、安迪·奧特羅(Andy Otero)、埃里安·羅德里奎茲(Erian Rodríguez)
🟡捕手：米格爾·阿馬亞(Miguel Amaya)、里奧·伯納爾(Leo Bernal)、克里斯蒂安·貝坦科特(Christian Bethancourt)、伊凡·赫雷拉(Iván Herrera)
🟡內野手：強納森·阿勞茲(Jonathan Araúz)、何塞·卡巴萊羅(José Caballero)、約翰·卡馬戈(Johan Camargo)、萊昂納多·希梅內斯(Leonardo Jiménez)、埃德蒙多·索薩(Edmundo Sosa)、魯本·特哈達(Rubén Tejada)
🟡外野手：恩里克·布拉德菲爾德(Enrique Bradfield Jr.)、艾倫·科爾多巴(Allen Córdoba)、何塞·拉莫斯(Jose Ramos)、強尼·桑托斯(Jhonny Santos)
⚾🇮🇱以色列隊(Israel)
🟡投手：班·西蒙(Ben Simon)、卡洛斯·萊克里卡(Carlos Lequerica)、查理·貝倫森(Charlie Beilenson)、丹尼爾·費德曼(Daniel Federman)、迪恩·克雷默(Dean Kremer)、哈里森·柯恩(Harrison Cohen)、傑克·費許曼(Jake Fishman)、喬丹·格伯(Jordan Geber)、喬許·馬利茨(Josh Mallitz)、麥特·鮑曼(Matt Bowman)、麥克斯·拉薩(Max Lazar)、羅伯·卡明斯基(Rob Kaminsky)、萊恩·普拉格(Ryan Prager)、坦納·雅各布森(Tanner Jacobson)、湯米·坎利(Tommy Kahnle)、查克·萊班(Zack Leban)、查克·魏斯(Zack Weiss)
🟡捕手：C.J.·史塔布斯(C.J. Stubbs)、蓋瑞特·史塔布斯(Garrett Stubbs)
🟡內野手：班傑明·羅森加德(Benjamin Rosengard)、科爾比·哈爾特(Colby Halter)、科爾·卡里格(Cole Carrigg)、傑克·蓋洛夫(Jake Gelof)、麥特·默維斯(Matt Mervis)、諾亞·曼德林格(Noah Mendlinger)、史賓塞·霍維茨(Spencer Horwitz)
🟡外野手：亞薩夫·洛文加特(Assaf Lowengart)、哈里森·貝德(Harrison Bader)、RJ·施雷克(RJ Schreck)、查克·萊文森(Zach Levenson)
⚾🇳🇮尼加拉瓜隊(Nicaragua)
🟡投手：達尼洛·貝穆德斯(Danilo Bermúdez)、肯沃德·伯頓(Kenword Burton)、史蒂文·克魯茲(Stiven Cruz)、奧斯曼·古鐵雷斯(Osman Gutiérrez)、杜克·赫伯特(Duque Hebbert)、羅納德·梅德拉諾(Ronald Medrano)、迪爾默·梅西亞(Dilmer Mejía)、安格爾·奧班多(Ángel Obando)、埃拉斯莫·拉米瑞茲(Erasmo Ramírez)、JC·拉米瑞茲(JC Ramírez)、奧斯卡·拉約(Óscar Rayo)、卡洛斯·羅德里奎茲(Carlos Rodríguez)、卡洛斯·泰勒(Carlos Teller)、布萊恩·托雷斯(Bryan Torres)
🟡捕手：梅爾文·諾沃亞(Melvin Novoa)、羅納德·里維拉(Ronald Rivera)
🟡內野手：本哈明·阿萊格里亞(Benjamín Alegría)、切斯洛·卡斯伯特(Cheslor Cuthbert)、基特·道恩斯(Jeter Downs)、布蘭登·雷頓(Brandon Leytón)、何塞·奧羅斯科(José Orozco)、埃利安·拉約(Elián Rayo)、伊曼紐·特魯希略(Emanuel Trujillo)、馬克·維恩托斯(Mark Vientos)、佛萊迪·薩莫拉(Freddy Zamora)
🟡外野手：蔡斯·道森(Chase Dawson)、奧馬爾·門多薩(Omar Mendoza)、胡安·蒙特斯(Juan Montes)、伊斯梅爾·蒙吉亞(Ismael Munguia)、克里斯蒂安·桑多瓦爾(Cristhian Sandoval)
⚾🇧🇷 巴西隊(Brazil)
投手：約瑟夫·康崔拉斯(Joseph Contreras)、艾瑞克·帕迪紐(Eric Pardinho)、提亞戈·維耶拉(Thyago Vieira)、羅德里戈·高橋(Rodrigo Takahashi)、恩佐·澤山(Enzo Sawayama)、丹尼爾·三崎(Daniel Missaki)、加布里埃爾·巴博薩(Gabriel Barbosa)、提亞戈·達席爾瓦(Tiago da Silva)、穆里洛·古維亞(Murilo Gouvea)、雨果·金伏(Hugo Kanabushi)、奧斯卡·仲越(Oscar Nakaoshi)、佩德羅·達科斯塔·萊莫斯(Pedro Da Costa Lemos)、皮埃特羅·里恩佐(Pietro Rienzo)
捕手：加布里埃爾·卡莫(Gabriel Carmo)、加布里埃爾·戈梅茲(Gabriel Gomes)、馬修斯·席爾瓦(Matheus Silva)
內野手：萊昂納多·雷吉納托(Leonardo Reginatto)、丹特·比薛特(Dante Bichette Jr.)、盧卡斯·羅霍(Lucas Rojo)、維特·伊藤(Vitor Ito)、菲利普·水越(Felipe Mizukosi)
外野手：盧卡斯·拉米瑞茲(Lucas Ramirez)、加布里埃爾·馬西爾(Gabriel Maciel)、維克托·馬斯凱(Victor Mascai)、奧斯瓦爾多·卡瓦略(Osvaldo Carvalho)
⚾🇲🇽墨西哥隊（Mexico）
🟡投手（Pitchers）
亞歷山大·阿門塔（Alexander Armenta，福岡軟體銀行鷹）
哈維爾·阿薩德（Javier Assad，芝加哥小熊）
布蘭登·伯納迪諾（Brennan Bernardino，科羅拉多落磯）
泰吉·布萊德利（Taj Bradley，明尼蘇達雙城）
艾力克斯·卡瑞羅（Alex Carrillo，紐約大都會）
赫蘇斯·克魯茲（Jesus Cruz，墨西卡利老鷹）
丹尼爾·杜阿爾特（Daniel Duarte，紐約大都會）
羅伯特·賈西亞（Robert Garcia，德州遊騎兵）
路易斯·加斯特倫（Luis Gastelum，聖路易紅雀）
安德烈斯·穆紐茲（Andres Munoz，西雅圖水手）
小薩米·納特拉（Samy Natera Jr.，洛杉磯天使）
傑拉多·雷耶斯（Gerardo Reyes，哈利斯科馬里亞奇）
何塞·厄爾奎迪（José Urquidy，艾斯科吉多獅子）
維克多·沃德尼克（Victor Vodnik，科羅拉多落磯）
泰觀·沃克（Taijuan Walker，費城費城人）
🟡捕手（Catchers）
亞歷杭德羅·柯克（Alejandro Kirk，多倫多藍鳥）
亞力克西斯·威爾遜（Alexis Wilson，墨西卡利老鷹）
🟡內野手（Infielders）
強納森·阿蘭達（Jonathan Aranda，坦帕灣光芒）
拉蒙·厄里亞斯（Ramón Urías）
尼克·岡薩雷茲（Nick Gonzales，匹茲堡海盜）
喬伊·曼尼塞斯（Joey Meneses，奧克蘭運動家）
喬伊·歐提茲（Joey Ortiz，密爾瓦基釀酒人）
賈瑞德·塞爾納（Jared Serna，邁阿密馬林魚）
羅迪·泰萊斯（Rowdy Tellez）
路易斯·厄里亞斯（Luis Urías）
🟡外野手（Outfielders）
藍迪·亞羅薩倫納（Randy Arozarena，西雅圖水手）
賈倫·杜蘭（Jarren Duran，波士頓紅襪）
亞歷杭德羅·奧蘇納（Alejandro Osuna，德州遊騎兵）
阿萊克·湯瑪斯（Alek Thomas，亞利桑那響尾蛇）
⚾️ Pool A 戰績排名
⚾️ Pool B 戰績排名
⚾️ Pool C 戰績排名（中華隊所在組別）
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇵🇷 波多黎各
|2
|0
|1.000
|-
|9
|3
|+6
|W2
|2
|🇨🇺 古巴
|1
|0
|1.000
|0.5
|3
|1
|+2
|W1
|3
|🇨🇦 加拿大
|1
|0
|1.000
|0.5
|8
|2
|+6
|W1
|4
|🇵🇦 巴拿馬
|0
|2
|.000
|2
|4
|7
|-3
|L2
|5
|🇨🇴 哥倫比亞
|0
|2
|.000
|2
|2
|13
|-11
|L2
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇺🇸 美國
|2
|0
|1.000
|-
|24
|6
|+18
|W2
|2
|🇲🇽 墨西哥
|1
|0
|1.000
|0.5
|8
|2
|+6
|W1
|3
|🇮🇹 義大利
|1
|0
|1.000
|0.5
|8
|0
|+8
|W1
|4
|🇧🇷 巴西
|0
|2
|.000
|2
|5
|23
|-18
|L2
|5
|🇬🇧 英國
|0
|2
|.000
|2
|3
|17
|-14
|L2
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇯🇵 日本
|2
|0
|1.000
|-
|21
|6
|+15
|W2
|2
|🇦🇺 澳洲
|2
|0
|1.000
|-
|8
|1
|+7
|W2
|3
|🇹🇼 中華台北
|2
|2
|.500
|1
|19
|20
|-1
|W2
|4
|🇰🇷 韓國
|1
|2
|.333
|1.5
|21
|17
|+4
|L2
|5
|🇨🇿 捷克
|0
|3
|.000
|2.5
|5
|30
|-25
|L3
⚾️ Pool D 戰績排名
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇻🇪 委內瑞拉
|2
|0
|1.000
|-
|17
|5
|+12
|W2
|2
|🇩🇴 多明尼加
|1
|0
|1.000
|0.5
|12
|3
|+9
|W1
|3
|🇳🇱 荷蘭
|1
|1
|.500
|1
|6
|9
|-3
|W1
|4
|🇮🇸 以色列
|0
|1
|.000
|1.5
|3
|11
|-8
|L1
|5
|🇳🇮 尼加拉瓜
|0
|2
|.000
|2
|6
|16
|-10
|L2