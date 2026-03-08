我是廣告 請繼續往下閱讀

日本隊昨戰歷經驚滔駭浪，以8：6力克韓國包含首戰13：0提前七局打敗中華隊，WBC經典賽預賽順利取得2連勝，世界巨星大谷翔平展現火燙打擊手感，目前8打席7次上壘，6打數中敲出5安打，包含2轟在內，打擊率是如打電動般的8成33、上壘則高達8成50，成為台灣、韓國投手群的「無解難題」。大谷翔平去年於大聯盟單季敲出55轟，刷新生涯最多轟紀錄，還拿到近5年第4座年度MVP，本屆經典賽僅專注以打者身分出賽，預賽宛如降維打擊，前2場面對中華隊、韓國都被排在一棒，首場4打數3安打、昨戰面對韓國則為2支2、2保送。目前打完前2場，大谷翔平總計於6打數中敲出5安打、6打點、2保送還跑回4分，打擊率8成33、上壘率8成50，OPS則為突破天際的2.875。期間包含台灣投手鄭浩均、胡智爲，以及韓國的高永表、孫周永與朴英賢，上述5人面對大谷通通被他上壘甚至直接打出全壘打，至目前為止，台韓兩國唯一讓大谷出局的投手，是中華隊旅美小將沙子宸，他在該戰4局上對大谷投出第2顆81.6英里低角度變速球，被大谷拉打到一壘，由吳念庭上演神反應美技接殺。實際上，大谷翔平在上屆2023年經典賽就成為最耀眼球星，該屆賽會他二刀流出戰，打擊方面出賽7場打擊率4成35、上壘率6成06，打出10安打、8打點、10保送並跑回9分，投手方面3次出賽、包含2先發，主投9.2局累積2勝1救援，防禦率僅1.86，幫助日本奪下隊史第3座經典賽冠軍。