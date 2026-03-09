2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊連贏兩場，繼14:0完封捷克、再以5:4擊敗韓國！根據星巴克官網，今（8）日全台門市「星巴克買一送一有星冰樂」，大杯55元起感謝英雄好友分享日爽喝9小時咖啡優惠；路易莎表示，應援中華隊開吃泡菜豬肉新品69元起、免費喝飲料；CAMA CAFE表示，咖啡新品咖啡豆＋濾掛預購9折，春季抹茶拿鐵＋生吐司「現折10元」，本文整理3月最新咖啡優惠一次掌握最便宜買法。
星巴克：買一送一！今大杯55元起 感謝英雄咖啡優惠喝爆9小時
星巴克表示，WBC經典賽感謝英雄好友分享日，今2026年3月9日（一）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。相當於最便宜大杯55元起、喝爆9小時咖啡優惠。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯星巴克優惠價格：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）
◾️大杯美式咖啡57.5元（2杯原價115元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（2杯原價125元）
◾️大杯那堤70元（2杯原價140元）
◾️大杯草莓風味抹茶那堤87.5元（2杯原價175元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
路易莎：應援中華隊！泡菜豬肉新品69元起「免費喝飲料」
WBC經典賽台灣贏韓國！路易莎也有「韓日大對決」，官方表示，應援中華隊開吃全新「泡菜豬肉系列」，五花豬肉搭配香辣韓式泡菜風味，「泡菜豬肉磚壓」嚐鮮價69元（原價85元）、「泡菜豬肉炊米堡」嚐鮮價79元（原價95元）；同步加碼推出，「薑汁燒肉炊米堡」嚐鮮價79元（原價95元）、「薑汁燒肉磚壓吐司」嚐鮮價69元（原價85元）。
為中華隊集氣取得晉級機會，路易莎特別推出「雙日應援活動」，3月9日至3月10日，全台門市點購任一泡菜風味系列餐點，免費獲得中杯飲料一杯（紅茶、綠茶或美式咖啡3選1）。
CAMA CAFE：咖啡新品9折！春季抹茶新品＋生吐司「現折10元」
CAMA風味選物所推出獨家新品，即日起至3月31日，紅標「精品咖啡豆」＋綠標「精品濾掛咖啡」組合，限時預購9折優惠（將於4月統一安排出貨）。
CAMA CAFE春季限定組合，3月4日至3月31日，「抹茶拿鐵」、「抹茶歐蕾」搭配生吐司「現折10元」限定優惠開吃。
資料來源：星巴克、路易莎、CAMA CAFE
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，WBC經典賽感謝英雄好友分享日，今2026年3月9日（一）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。相當於最便宜大杯55元起、喝爆9小時咖啡優惠。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯星巴克優惠價格：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）
◾️大杯美式咖啡57.5元（2杯原價115元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（2杯原價125元）
◾️大杯那堤70元（2杯原價140元）
◾️大杯草莓風味抹茶那堤87.5元（2杯原價175元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
WBC經典賽台灣贏韓國！路易莎也有「韓日大對決」，官方表示，應援中華隊開吃全新「泡菜豬肉系列」，五花豬肉搭配香辣韓式泡菜風味，「泡菜豬肉磚壓」嚐鮮價69元（原價85元）、「泡菜豬肉炊米堡」嚐鮮價79元（原價95元）；同步加碼推出，「薑汁燒肉炊米堡」嚐鮮價79元（原價95元）、「薑汁燒肉磚壓吐司」嚐鮮價69元（原價85元）。
為中華隊集氣取得晉級機會，路易莎特別推出「雙日應援活動」，3月9日至3月10日，全台門市點購任一泡菜風味系列餐點，免費獲得中杯飲料一杯（紅茶、綠茶或美式咖啡3選1）。
CAMA風味選物所推出獨家新品，即日起至3月31日，紅標「精品咖啡豆」＋綠標「精品濾掛咖啡」組合，限時預購9折優惠（將於4月統一安排出貨）。
CAMA CAFE春季限定組合，3月4日至3月31日，「抹茶拿鐵」、「抹茶歐蕾」搭配生吐司「現折10元」限定優惠開吃。
更多「2026經典賽」相關新聞。