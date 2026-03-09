我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊征戰WBC世界棒球經典賽，歷經延長賽10局，5：4驚險擊敗韓國，贏球瞬間轉播畫面其中一個視角，拍攝到中華隊球員衝上場慶祝，本場也有登板的21歲年輕小將孫易磊，壓力釋放跪地痛哭，一旁的學長鄭浩均看到後獻上擁抱，隨後扶著他一起跑上球場，成為昨天場邊最暖心一幕，影片在Threads上瘋傳，3.5萬位球迷都感動地說，「每個旅外的人都很孤獨，和自己人一起贏球還是不一樣！」、「一度以為要公主抱」孫易磊昨戰第八局下上場救援，先後解決金周元、文賢彬取得2出局，隨後對金慧成投出保送，與韓國本土最強打者金倒永對決，94.6英里高角度快速球被狙擊，失掉關鍵1分，中華隊4：4遭到追平。所幸中華隊最終仍在10局突破僵局制拿下重要1分，並靠曾峻岳守住最後領先，終場5：4勝出，贏球當下，中華隊球員衝到場上慶祝，孫易磊因壓力釋放跑了兩步就忍不住跪地痛哭，鄭浩均看到後笑著擁抱他，隨後兩人才一邊相擁、一邊跑到球場上與其他中華隊球員會合。孫易磊、鄭浩均展現中華隊兄弟情誼，影片上傳到Threads上立刻引發瘋傳，發布8小時就吸引3.5萬人按下愛心，紛紛一起安慰孫易磊，「你是中華隊未來王牌，加油！」、「這才是我們真正想看的棒球」、「這畫面可以重播100萬次」另外也有球迷歪樓，注意到孫易磊的冰敷袋被用掉在場上，「有人關心那個冰塊嗎？」、「冰塊：欸不是...誰可以也扶我一下」、「冰塊當下一定覺得被遺棄了」孫易磊、鄭浩均展現隊友情誼