▲從完整畫面來看，村上宗隆實際上也有在恭送天皇時拍手（上排左二），但過程仍被日本球迷認為極度不尊重。（圖／美聯社／達志影像）

WBC經典賽第4天賽程，晚場的日本交手澳洲之戰，日本德仁天皇親臨東京巨蛋，為睽違60年的「天覽試合」。比賽結束後日本球員到場中列隊脫帽恭送天皇離場，相較於其他日本球員的尊敬舉止，昨役日本面對澳洲之戰，日本德仁天皇、雅子皇后與愛子公主到場觀戰，受到全日本關注。上一次棒球比賽的「天覽試合」，已經要追溯至1966年11月6日，為日本隊與洛杉磯道奇隊進行的美日交流賽，當時背後也有象徵兩國關係的政治意義。昨戰日本最終4：3逆轉擊敗澳洲，收下WBC預賽3連勝，也確定提前晉級複賽，敲出關鍵兩分砲的吉田正尚賽後也坦言，「這是一場有特殊意義的比賽，氣氛有點微妙，我想大家都太緊繃了吧！」賽後日本球員來到場中，列隊脫帽恭送天皇一家離場，不僅全場球迷也都起立、連不少澳洲球員也站起身脫帽，參與整段莊重過程，但轉播剛好拍攝到村上宗隆抱胸、嘴裡咬著口香糖的畫面，立刻在日本社群上引發超過1.3萬關注、超過750則留言。日本球迷紛紛痛罵村上宗隆，「觀感真的有夠差」、「其他選手都在整齊鼓掌！結果只有村上雙手抱胸裝酷，這就是所謂『村上流敬意』嗎？」、「這傢伙絕對是故意的。這種人根本沒資格代表日本」、「這不是人設的問題，再怎麼說也太沒常識、不懂人情世故了」相比日本球迷直指村上宗隆不是的風向，台灣球迷表現則相對不解，「什麼年代了 日本又不等於天皇」、「日本可以往前一點嗎 你們的優點不用建立的表面上」、「搞不好人家就不爽天皇家族高調觀賽」、但也有部分球迷表示，「一堆人連基本禮儀都沒有 真是盡顯家教」、「學會讀空氣吧，隔壁大谷行為舉止就很得體」實際上，隨1947年生效的《日本國憲法》徹底剝奪天皇實質權力後，天皇對於日本而言已經從過去實質掌權者、固化為精神文化象徵，關於日本天皇存廢議題，近年來也再度被討論起，但僅由共和派與極少數左翼推動，日本民眾支持率僅約5%，至今仍非主流風向。