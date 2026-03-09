中華隊昨戰5：4擊敗韓國，混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）八局上逆轉兩分砲成為關鍵，加入中華隊僅10天的他，也以超狂打擊表現受封台灣之光，其特殊身分同樣受到討論。有球迷昨戰賽後就於PTT上發問，「若費仔來打中職算本土還是洋將」，實際上按照中職現行規章，費爾柴德若來中職打球，身分認定仍屬於洋將，若想以本土球員身分出賽，後續還有戶籍、身分證與兵役等一系列問題。
費仔加入10天就成台灣之光 扛下中華隊主砲重任
現年29歲的費仔去年接受中華隊邀約，成為史上第一位加入中華隊的台裔大聯盟球員，他也展現誠意，儘管仍在爭取開季大聯盟名單，但2月底先抵達台灣，再隨隊飛往日本集訓，並以好表現圈粉無數。
費仔本屆經典賽4場全數先發，以固若金湯的防守鎮守中外野防區，打擊上也有出色發揮，合計打擊率2成50、2轟、6分打點與5得分，成為中華隊前段棒次核心人物，其中對捷克、韓國連續2戰都於關鍵時刻開轟，讓台灣球迷留下深刻印象。
費仔過去有5年大聯盟資歷，總計於大聯盟出賽達到277場，可惜去年歷經傷勢兩度轉隊，休賽季與克里夫蘭守護者隊簽下小聯盟合約，打完經典賽後即刻返美投入春訓，被官網認為有機會擠進開季26人名單中。
費仔若空降中職 「身分認定」成關注焦點
費仔經過本屆經典賽，在台灣知名度大增，個人IG粉絲暴漲到18.8萬，他也承諾下屆還要為中華隊打經典賽，與台灣建立深厚交情，不少人則好奇，他未來若有機會來中職打球，身分上該如何判定。
由於中職過去並未有台裔美籍球員加入歷史，因而中職現行規章，也未有針對此身份球員的特殊規定，若費仔有意來中職發展，身分上仍屬於洋砲身分，若想以本土球員登錄，需要申請到中華民國身分證，但如此一來又會面臨戶籍與兵役問題。
費仔來中職打得好嗎？預期成績堪稱「外野版」張育成
至於費仔如果空降中職賽場，預期打擊成績又會如何？由於他與張育成過去在大聯盟打擊數據相對接近，年齡也僅差1歲，以張育成返台至今2年、繳出OPS+175的重砲級數據，費仔也可望複製其成績，搭配在台高人氣、話題性，成為下一個看板球星。
📌費仔Stuart Fairchild小檔案
⚾姓名：Stuart Fairchild
⚾綽號：費仔
⚾出生日期：1996年03月17日
⚾身高體重：183公分、92公斤
⚾投打習慣：右投右打
⚾守備位置：外野手
⚾出生地點：美國華盛頓州西雅圖（中華民國裔）
⚾最高學歷：Wake Forest University
⚾職棒選秀：2014年美國職棒華盛頓國民隊第38輪第1144順位
2017年美國職棒辛辛那提紅人隊第二輪第38順位
⚾效力球隊：亞利桑那響尾蛇（2021）、西雅圖水手（2022）、舊金山巨人（2022）、辛辛那提紅人（2022-2025）、亞特蘭大勇士（2025）、坦帕灣光芒（2025）、克里夫蘭守護者（2026）
⚾個人IG：@stu_fairchild4
