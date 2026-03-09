我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓媒認為，中職本土打者近年來遭遇更多高水準洋投，打擊能力相比過去有所成長。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟洋投羅戈（左）與勝騎士都為年薪破50萬美元的高薪洋投，長期投打對戰下，本土打者打擊實力也有所成長。（圖／中信兄弟提供）

▲梅賽斯過去曾在日職繳出王牌身手，去年也以高薪加盟中職，新球季則確定轉戰味全龍。（圖／統一獅提供）

韓國隊昨在WBC經典賽預賽關鍵一役交手中華隊，全場遭遇苦戰，歷經10局延長賽4：5吞敗，為隊史首度在經典賽輸給台灣，賽後韓國發行量最大報紙《朝鮮日報》，以聳動標題：「承認現實吧：韓國棒球實力真的不如台灣了嗎？」，檢討韓國輸給台灣背後細節，隨著韓國隊預賽敗給台灣，極有可能連續4年止步預賽，這場敗仗徹底擊碎韓國球迷自認「高出台灣一截」的自尊心。《朝鮮日報》也深入剖析為什麼「台韓大戰」會從原本的五五波，演變成現在韓國隊每每遭遇中華隊時，總會面臨沉重壓力。報導指出，韓國投手群在面對台灣打線時，展現出前所未有的無力感，過去韓國認為台灣打者「力大但技巧粗糙」，但現在台灣球員不僅有更多旅美好手加入，文中也再度提到，韓國職棒（KBO）近年來在養成階段「過度保護投手」的熱議話題，導致缺乏像大谷翔平那樣能火球連發、控球穩定且健康的王牌。相比之下，中華隊投手陣容，不論是旅外小聯盟球員還是本土強投，展現出的球速與壓制力完全不遜色於韓國，甚至關鍵時刻的抗壓性更好，從這次韓國大聯盟級打線，在面對台灣投手時，竟然無法有效串聯安打的窘境，就顯露無遺。韓媒於文中也直白寫道：「過去我們總是將日本視為唯一的對手，台灣則是『必須贏下的球隊』。但現在的情況是，日本已經遠遠甩開我們，而我們卻被台灣追上、甚至超車。」報導引述過去受訪的專家評論，如果韓國棒球再不進行結構性轉型，未來「輸給台灣」將成為常態、而非意外。本場輸給中華隊對韓國而言實在太傷，今晚交手澳洲，除了得確保贏球，還要「贏得夠多、失分夠少」，達成上述3項條件才能晉級。這也讓《朝鮮日報》感嘆道，「因為輸給台灣，晉級的主動權完全不在韓國隊身上了。」