▲大谷翔平（左）和遲遲沒機會上場的小園海斗（右）擊拳，並配文「最後的武士」鼓勵對方。（圖／大谷翔平IG@shoheiohtani）

▲沙子宸（左）和偶像山本由伸（右）合照，網友見狀紛紛留言鼓勵他：「你也會跟山本一樣強的」。（沙子宸Threads@shatzuchen）

▲費仔（左）在本屆C組賽封神，老婆漢娜（右）的背景連帶遭起底，竟是學霸高材生。（圖／漢娜IG@hannafairchi）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今日的熱門話題搶先看，2026世界棒球經典賽（WBC）熱度持續高漲，各大球星一舉一動都備受關注。日本王牌大谷翔平昨晚率隊擊敗澳洲後，深夜發文連打3顆星，還貼出跟唯一未上場的隊員小園海斗擊拳的照片鼓勵對方。中華隊投手沙子宸則曬出與日本神投山本由伸的合照，朝聖偶像。另外，美台混血球員費仔爆紅，老婆漢娜的背景連帶受到討論，有粉絲發現她是紐約大學畢業的高材生，大讚漢娜簡直是人生勝利組。昨晚日本以4比3擊敗澳洲，豪取3連勝，確定能晉級8強。賽後約2小時，大谷翔平深夜更新IG，分享休息區慶祝及全隊致意畫面，並以3顆「★」符號象徵3連勝，寫下「大家後天再見」，提前為10日對捷克暖身。他也在限時動態貼出山本由伸閉眼跳躍的畫面開玩笑調侃，並上傳與尚未出賽的小園海斗擊拳照，寫下「最後的武士」，被解讀是在為小園海斗打氣。中華隊投手沙子宸這4天在WBC賽場上表現亮眼，他也藉著這次赴日機會追星，和大聯盟球員山本由伸合照，並寫下「偶像」兩字表達崇拜，貼文曝光10小時就吸引46萬人朝聖，球迷紛紛留言鼓勵沙子宸，「不用羨慕他，因為不久你也會變成他那樣」、「你也會跟山本一樣強的」，粉絲認為才22歲的沙子宸前途無限，一定也能成為跟山本一樣優秀的球員。2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊取得2勝，美台混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）功不可沒，而費仔的老婆漢娜（Hanna Fairchild）也因此爆紅，她的多張美照在Threads上掀起台灣球迷熱烈討論。還有人觀察漢娜的IG後發現，她畢業自紐約大學（New York University），直呼漢娜不僅是金髮美女，還嫁給如此帥氣有實力的老公，自己本身也是學霸，根本就是人生勝利組。