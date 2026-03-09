我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔（右）去年才娶回漢娜（左）。（圖／漢娜IG@hannafairchi）

▲漢娜還是紐約大學碩士畢業生，學歷跟外型都超亮點。（圖／漢娜IG@hannafairchi）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊取得2勝，美台混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）功不可沒，而費仔的老婆漢娜（Hanna Fairchild）也因此爆紅，她的多張美照在Threads上掀起台灣球迷熱烈討論。還有人觀察漢娜的IG後發現，她畢業自紐約大學（New York University），直呼漢娜不僅是金髮美女，還嫁給如此帥氣有實力的老公，自己本身也是學霸，根本就是人生勝利組。29歲的費仔去年11月娶回漢娜，據悉，兩人愛情長跑多年，費仔當時還浪漫發文，告白老婆：「」而如此讓費仔傾心的漢娜，留著一頭金色長捲髮、身材凹凸有致，加上灰藍色的電眼，完全就是標準的美式風格辣妹。更令粉絲意想不到的是，長得漂亮又嫁得好的漢娜，學歷也很傲人。她2023年5月曾分享一張身穿紫色碩士袍的照片，背景是洋基體育場（Yankee Stadium），該處也是紐約大學多年來舉辦全校畢業典禮的傳統場地；粉絲看到漢娜的超狂學歷也都讚嘆不已，紛紛留言，「唸NYU真的非富即貴」、「他太太一看就是富養的啦」、「這學歷根本不需要靠老公好嗎，酸民可以退下了」、「什麼模特兒、嫁得好，人家根本高材生」、「Hanna完全是人生勝利組」、「太太也太美了吧，真的就像網路上的美國名媛」。這次漢娜也跟著費仔飛到東京巨蛋，每場都在場邊幫老公應援，還拿著中華隊的吉祥物「歐告」拍照、愛不釋手，可見她也很支持台灣。而漢娜的球場穿搭也掀起粉絲討論，只見漢娜身穿印有費仔背號的17號中華隊球衣，將飽和度超高的亮藍色衣服完美駕馭，穿起來一點都不俗氣，反而還很時尚，也讓網友笑翻直呼：「居然把CT藍穿出MLB的感覺，有夠強」。