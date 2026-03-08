我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔在WBC台韓大戰又轟出全壘打，讓台灣取得領先，被封為抗韓英雄。（圖／記者葉政勳攝）

▲費仔（中）的媽媽（左）在台中出身，12歲移民美國後從來沒回過家鄉。（圖／Stuart Fairchild IG@stu_fairchild4）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽來到第4天，中華隊今（8）日上午對上韓國隊，台裔美籍大將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild） 8局上打出逆轉兩分全壘打，幫助中華隊比數超前，功績再添一筆。費仔的爸媽也現身東京巨蛋為兒子應援，談及愛子在台灣颳起的旋風，費仔媽困惑地說：「我完全不懂為什麼！」據《上報》報導，費仔的父母上個月23日遠從西雅圖飛至東京，打算觀賞兒子的比賽，昨天被捕捉現身台捷大戰，兩人穿著費仔中華隊的17號球衣，在觀眾席默默替愛子加油。有趣的是，費仔媽Mimi聊起兒子這次回台掀起的高人氣，她一臉狐疑地表示，「我有聽說他現在很有名，真的嗎？我完全不懂為什麼！」29歲台灣、美國混血費爾柴德是大聯盟外野手，出生於西雅圖，身高180公分、右投右打，綽號「費仔」源自台灣球迷對他的親切稱呼，他高中即獲球探青睞，大學時期外野守備出色僅失誤4次，並獲全美第一隊榮譽，2017年第二輪被辛辛那提紅人選中，簽約金約5911萬台幣。費仔職業生涯效力響尾蛇、水手、巨人、勇士、紅人等多隊，守備以高衝刺速度和沒收全壘打聞名，是大聯盟美技代表。費仔2021年首登大聯盟，累積最多中華隊大聯盟打席經驗，2024年多次上演牆邊神撲，2026年簽克里夫蘭守護者小聯盟合約。在2026WBC經典賽，費仔轟出對捷克滿貫砲震撼全場，熱身賽也敲出首安，展現攻守實力。台灣球迷視費仔為高顏值男神，守備範圍常排聯盟前列。費仔母親為台中人，12歲移民美國，他雖然未曾來台卻對媽媽的故鄉有深厚情感，視代表台灣為榮幸，目標讓球迷驕傲並爭取冠軍，好友林家正（前響尾蛇隊友）大力鼓勵，促成費仔成為中華隊首位台裔大聯盟球員。