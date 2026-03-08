除了經典賽應援中華隊好康，也別錯過38婦女節優惠。7-11表示，門市限時發動WBC經典賽咖啡優惠，爽喝買2送2；全家祭出單品美式買2送2可寄杯；萊爾富今（8）日起咖啡買10送10；小北百貨、星巴克買一送一；85度C指定飲品第2杯38元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（3月8日至3月14日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至3月8日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）至3月17日
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）至3月17日
◾中杯精品香椰厚拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）至3月17日
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特選買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾奶蓋紅茶／青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜3月4日至3月17日
◾黑糖粉粿青茶／紅茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列7杯380元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾中杯精品冰香椰厚拿鐵5杯380元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾大杯濃萃美式／拿鐵9杯380元，7折（原價60元、特價42元）
📍APP｜3月7日至3月9日
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶6杯250元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶6杯250元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶買3送3，5折（原價70元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
🟡全家便利商店
📍APP｜即日起至3月10日
◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）優惠碼「勝場喝美式」
◾大杯單品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）優惠碼「勝場喝拿鐵」
📍門市｜即日起至3月10日
◾大杯特濃美式／拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡星巴克
謝謝中華隊！星巴克感謝英雄舉辦好友分享日，3月9日周一當天限定，上午11時至晚間8時期間，買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍APP｜3月8日至3月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送9，5.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃美式買10送9，5.3折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾燕麥奶拿鐵30元，4.6折（原價65元、特價30元）至3月9日
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜3月8日、14日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡小北百貨
📍門市｜3月5日至3月8日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
女神節優惠開喝，85度C在3月8日當天，大杯海岩青茶、蜜桃烏龍第2杯38元（原價60元），平均單杯49元、約是8.2折。
周三（3月11日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月13日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
