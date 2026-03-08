我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊WBC經典賽交手韓國隊，面臨預賽最終戰，投手群派出5位投手接力登板，3度被韓國追平或超前，但重要牛棚左投陳冠宇仍未登板，本屆經典賽4戰一場都沒有上，球迷也超疑惑，在網路上發尋人啟事，「陳冠宇都沒上過欸、為何不用他」、「九局下讓孫易磊續投，也沒有派冠宇出來？」中華隊本場交手韓國，派出古林睿煬、林維恩、林凱威、孫易磊、張奕與曾峻岳，打線三度超前，也被韓國隊三度追平，包含第七局、第九局的換投時機點，原本作為中華隊牛棚大將的陳冠宇都未登板，直到延長賽突破僵局制也沒上場。陳冠宇在第一階段稍晚加入中華隊，上一次出賽在經典賽官辦熱身賽，當時面對軟銀二軍仍有中繼上場，主投1局無失分。中華隊牛棚陷入不穩，球迷看得焦急，也在網路上討論為何陳冠宇沒登板，「怎麼還是孫啊 陳冠宇呢？」、「還有陳冠宇可以用 為何就是不用」、「陳冠宇會上嗎」