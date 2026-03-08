我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（8）日歷經延長10局史詩大戰，以5：4扳倒韓國，不僅是隊史在WBC經典賽史上第一次打贏高麗軍團，更持續保有晉級機會，目標就是台、韓、澳三隊形成2勝2敗大混戰局面，屆時將比拚失分率，由於中華隊對戰韓澳失分率確定為0.129，中華隊前2戰交手澳洲、日本，先吞下2場敗仗，昨戰14：0慘電捷克，今日再歷經驚滔駭浪贏球，以5：4擊敗韓國，預賽確定2勝2敗坐收，站上分組第3，韓國昨天24小時內連戰日本、中華隊都輸球，暫時被擠到第4。澳洲目前與日本以2勝0敗同登第一，今晚兩隊正面交手，若日本勝出，韓國、澳洲明日將迎來焦點戰，中華隊想晉級，得期望韓國打贏澳洲，這樣台灣、韓國與澳洲都為2勝2敗，按照經典賽規定得比拚「失分率」。根據MLB官網公布的2026年版本經典賽規定與相關修改，中華隊首戰交手澳洲為先攻球隊，8局被攻下3分，加上本場讓韓國10局得4分，合計18局、一共「54個守備出局數」中丟7分，對戰韓、澳失分率確定為0.129，韓國本場被中華隊10局、30個出局數攻下5分，失分率則為0.166、澳洲則因首戰完封台灣，目前對戰失分率仍為0，暫時佔有優勢。以此為前提下，韓、澳2國實際失分率得等明戰打完才會有答案，且失分率計算參數為「守備出局數、而非局數」，因而與先後攻也有關係。澳洲： 0 失分27個出局數 = 0台灣： 7 失分÷54個出局數 = 0.129韓國： 5 失分÷30個出局數 = 0.166