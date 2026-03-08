我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今日WBC經典賽歷經延長10局，以5：4扳倒韓國，拿下重要一勝。實際上，本場開打前兩隊打擊星度差距顯而易見，相比韓國擁有4位大聯盟先發級大咖野手助陣，中華隊打線唯二旅美好手鄭宗哲、「費仔」費柴爾德（Stuart Fairchild），都是大聯盟邊緣球員，但2人本場卻先後開轟，反倒在世界矚目的經典賽上，成為最耀眼的巨星。鄭宗哲上季初登大聯盟，累積出賽3場、合計7打數無安打，休賽季更歷經5次DFA才落腳波士頓紅襪，開季高機率從小聯盟3A出發，費仔過去雖有4年大聯盟資歷，但去年因傷僅有28場出賽，休賽季獲得守護者隊小聯盟合約，目前也還未確定重返大聯盟。至於韓國隊，李政厚2023年以6年1.13億美元簽約舊金山巨人，是球隊不動先發中外野手，金慧成則效力道奇，不僅是大谷翔平隊友，首年大聯盟球季就獲得71場出賽，2位美籍韓裔好手之中，瓊斯（Jahmai Jones）是底特律老虎強打，OPS高達.937、惠特科姆（Shay Whitcomb）雖未站穩大聯盟，但過去連續3年在3A打出單季20轟，同樣是大聯盟備位先發人選。論資歷，中華隊打者群完全與韓國不在一個檔次，但本場比賽中華隊卻眾志成城，鄭宗哲、費仔也扮演關鍵角色，前者六局上開轟幫助中華隊超前、單場雙安貢獻，費仔則在八局上面對曾在大聯盟單季12勝的唐寧（Dane Dunning）敲出逆轉兩分砲，成為致勝功臣。或許費仔、鄭宗哲在大聯盟從未成為鎂光燈焦點，主要靠著守備、助攻努力站穩大聯盟，但披上WBC中華隊戰袍的他們，今天卻抓住機會，率領中華隊扳倒大鯨魚韓國，在2026年3月8日這天，成為眾所矚目的WBC經典賽舞台上，成為最耀眼的巨星。