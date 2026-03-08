我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔太猛！29歲的費爾柴德在今（8）日WBC台韓大戰中轟出一支2分砲，讓中華隊取得領先。昨日對上捷克時，也靠著費仔的滿貫砲一次拿4分，有網友在Threads上發文，如果費仔再轟一次全壘打，拜託台灣發給他健保卡，引來大批網友認同，「這稅我願意繳！」有網友在昨日台捷大戰後在Threads上發文，「Stuart Fairchild 他如果明天再打一支我建議頒發給他一張健保卡」，沒想到預言成真，費仔在七局上轟出一支全壘打，讓Threads再度瘋掉，「快給他健保卡」、「發一張健保卡給他」、「費寶、費神、費仔！尊敬的費先生又開轟了」、「這個繳稅我心甘情願」。2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，中華隊前7局以1分落後，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在8局上把握得點圈機會，從韓國隊唐寧（Dane Dunning）手中敲出2分砲，一棒逆轉戰局，以4：3領先。