▲黃暐瀚親自到東京朝聖WBC經典賽，還帶國旗幫中華隊加油。（圖／黃暐瀚臉書）

▲大聯盟外掛戰力「費仔」費爾柴德2局上把握滿壘機會，敲出滿貫全壘打，幫助中華隊一舉拉開比分。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進行到第三天，中華隊今（7）日以14:0「扣倒」捷克隊，拿下首勝，其中台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2局上敲出滿貫全壘打，大大鼓舞中華隊士氣，資深媒體人黃暐瀚在東京巨蛋巧遇費仔的爸爸，他當面向對方90M度鞠躬，「真的太謝謝費仔！」稍早，黃暐瀚在粉專發文，透露台捷之戰結束離場時，有幸遇到費爾柴德的父親，他親口感謝對方，「我們是真的愛棒球，不是只有愛贏球...謝謝Fairchild為台灣付出的貢獻」，還笑說因為東京巨蛋風壓很大，他提醒費爸，並抱著他一起出場。貼文發布後，引起大批網友討論，有人留言給黃暐瀚，希望他代大家跟費爸問好，黃暐瀚回覆：「有，我感謝他到九十度鞠躬，雙手緊握，真的太謝謝費仔！」其他網友表示：「謝謝暐瀚代表台灣人向Fairchild爸媽表達謝意」、「費仔真的是這場的MVP，不僅轟了一發滿貫全壘打，上壘後還多次盜壘，真的竭盡所能的幫台灣隊拿分數」、「羨慕暐瀚哥捕獲野生費爸！」29歲台灣、美國混血費爾柴德是大聯盟外野手，出生於西雅圖，身高180公分、右投右打，綽號「費仔」源自台灣球迷對他的親切稱呼，他高中即獲球探青睞，大學時期外野守備出色僅失誤4次，並獲全美第一隊榮譽，2017年第二輪被辛辛那提紅人選中，簽約金約5911萬台幣。職業生涯效力響尾蛇、水手、巨人、勇士、紅人等多隊，守備以高衝刺速度和沒收全壘打聞名，是大聯盟美技代表。費爾柴德2021年首登大聯盟，累積最多中華隊大聯盟打席經驗，2024年多次上演牆邊神撲，2026年簽克里夫蘭守護者小聯盟合約。在2026WBC經典賽，他轟出對捷克滿貫砲震撼全場，熱身賽也敲出首安，展現攻守實力。台灣球迷視他為高顏值男神，守備範圍常排聯盟前列。費爾柴德母親為台中人，12歲移民美國，他雖然未曾來台卻對媽媽的故鄉有深厚情感，視代表台灣為榮幸，目標讓球迷驕傲並爭取冠軍，好友林家正（前響尾蛇隊友）大力鼓勵，促成他成為中華隊首位台裔大聯盟球員。