我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平（右前）故意貼出2張山本由伸（左前）歡呼時被拍到的閉眼照，調侃這名好友。（圖／大谷翔平IG@shoheiohtani）

▲大谷翔平（左）和遲遲沒機會上場的小園海斗（右）擊拳，並配文「最後的武士」鼓勵對方。（圖／大谷翔平IG@shoheiohtani）

▲大谷翔平不僅棒球實力超群，還很懂得鼓舞人心。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日晚間的C組預賽中，日本以4比3擊敗澳洲，豪取3連勝，確定能晉級8強。賽後約2小時，大谷翔平更新IG，分享休息區慶祝及全隊致意畫面，並以3顆星符號象徵3連勝，寫下「大家後天再見」，提前為10日對捷克暖身。除此之外，大谷更在限時動態上傳與沒機會上場的隊員小園海斗的後台擊拳照，並配文「THE LAST SAMURAI（最後的武士）」，被解讀是在為小園海斗打氣，超級暖心。大谷翔平昨日深夜更新IG，他貼出4張昨晚在球場上的照片，其中包含2張山本由伸的閉眼歡呼照，故意調侃這名戰友，讓球迷笑翻。由此也可看出兩人的好交情，畢竟大谷和山本現在可是「雙重隊友」，不僅同在大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊，這次也一起回日本替國家隊出征，還攜手拿下C組賽中的3連勝，意義非凡。除此之外，作為隊長的大谷也注意到一直沒機會上場表現的板凳球員小園海斗，他特地在限時動態給小園海斗一個版面，貼出兩人在後台擊拳的照片，並配文「THE LAST SAMURAI（最後的武士）」，似乎是在鼓勵小園海斗不要氣餒，讓球迷感到相當暖心，更被大谷的細膩心思觸動。而SAMURAI也是日本隊隊名「侍」的英文，這個字象徵武士道的義、勇、名譽、忠誠，已經成了日本近年國家代表隊的專屬隊名，目前日本也是唯一在C組賽中取得3連勝的隊伍，將挺進邁阿密打8強賽，但10日還有最後一場與捷克的對決，高機率也會勝出；至於C組另一支晉級隊伍是誰，還要看今日的韓澳對決結果才能判定。