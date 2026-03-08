我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本網友稱讚WBC亞洲3國隊長陳傑憲（左起）、大谷翔平、李政厚的顏值太驚人，帥照狂吸引1200萬人朝聖。（圖／X@yuan_baseball）

▲網友用AI幫陳傑憲（左起）、大谷翔平、李政厚變裝，陳傑憲看起來最搞笑。（圖／X@BUfG8gSTdoUMA0Q）

《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者簡單介紹一下這3名帥氣隊長的基本資訊：

▲陳傑憲、大谷翔平、李政厚3國隊長簡介一次看。（圖／Gemini生成）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日在東京巨蛋開打後，場外話題同樣熱烈。有網友在X分享亞洲3隊隊長帥照，包括中華隊的陳傑憲、日本隊長大谷翔平與韓國隊長李政厚，直呼：「WBC亞洲3國隊長顏值太猛了」，貼文迅速突破1200萬人次瀏覽。眾人大讚大谷氣質清爽、李政厚顏值媲美韓星、陳傑憲撞臉吳奇隆，認為他們根本是職棒界的臉蛋天才、彷彿是從漫畫中走出來的男主角。一名日本網友6日在X上傳陳傑憲、大谷翔平、李政厚3人的帥照，PO文直呼：「」，該篇貼文曝光僅2天時間，就吸引1200多萬人瀏覽，大家紛紛認同留言，「亞洲人的臉蛋都太好看了，簡直就是WBC的完美明星」、「完全是少年漫畫會出現的男主角配置」、「原來有才華的人也可以同時長得這麼好看」。底下還有網友用AI做出KUSO梗圖，幫3國隊長各自換上代表其國家的服裝，，讓網友笑翻，表示確實很有台灣味。該篇X貼文也被轉發到Threads上，吸引94萬人次瀏覽，台灣粉絲看了也紛紛留言：「比顏值的話，台灣隊長一定不會輸」、「亞洲臉終於在國際覺醒」、「點進去確認過，日本人也覺得陳傑憲很帥」、「最好笑的是一張寫真照的傑憲、一張年輕時的大谷，只有李政厚是比賽照」、「要不我們別比賽了，3個組團一起出道吧」。： 作為2024帶領台灣奪下12強世界冠軍的MVP，他在2026 WBC的精神領袖地位無可撼動。雖然年紀是3人中稍長的，但外型依然保持得很不錯，更被認為撞臉男星吳奇隆。： 雖然年紀比32歲的陳傑憲還小1歲，但職業賽資歷最深，且在2025年完成了連霸MVP的壯舉。他是這3個人中在全球知名度最高、身價也最驚人的。： 是3人中的「小鮮肉」，今年才27歲，繼承了父親「風之子」李鍾範的優良基因，被譽為「風之孫」，無論是球技還是顏值都深受女球迷喜愛，更是韓國隊的進攻發動機。