2026世界棒球經典賽（WBC）萬眾矚目的「台日大戰」今（6）日晚間於東京巨蛋點燃戰火。然而中華隊內憂外患頻傳，除了要面對超恐怖的世界大賽MVP山本由伸，台灣隊長陳傑憲昨日還遭150公里火球擊中，確診為左手食指遠端骨裂。儘管傷勢嚴峻，但鬥志高昂的陳傑憲竟被捕捉到戴著手套在場邊陪練，讓台灣球迷苦笑封他為「國家級邊牧」，直呼：「誰能攔住他！」陳傑憲是在昨日對戰澳洲時，遭投手奧洛林（J. O'Loughlin）的觸身球擊中左手。總教練曾豪駒賽前聯訪證實，陳傑憲目前揮棒受限，今晚將從板凳出發，以「伺機代跑」為主。面對無法先發與大谷翔平、山本由伸等球星對決，陳傑憲受訪時難掩落寞：「我很不甘心啦，在這種情況下受傷，大家都知道我的個性不可能那麼簡單要結束。」他強調，想回場上不是為了自己，而是不想辜負遠從台灣來的球迷，「這可能是老天註定，讓我今天在場下看著隊友努力，相信能觀察到什麼。」雖然確診骨裂，但在今日賽前練習的直播中，眼尖網友驚覺陳傑憲竟然還戴著手套、站在場上陪練。這畫面讓不少球迷，尤其是母隊統一獅的粉絲心驚驚，紛紛在社群平台哀求隊長下場休息。網友紛紛留言表示：「餅總在球隊裡還是拉不住」、「誰來綁住這隻邊牧可以嗎」、「拜託下去休息！！！」、「喵迷表示：習慣了」、「瘋掉真的假的」。由於陳傑憲展現出極度渴望上場、停不下來的過動活力，被球迷苦笑封為「國家級邊牧」。事實上，陳傑憲「停不下來」的性格在母隊早已出名。2025年球季他曾因手腕傷勢只能在板凳待命，但如同網友說的他需要「放風」，因此經常在比賽後半段上場代跑。儘管只是代跑，他每次都會露出大大的笑容，開心在壘間跑來跑去、完全沒辦法好好坐在板凳的樣子，也讓統一獅迷笑稱他根本就是「邊境牧羊犬」。今晚對戰日本，陳傑憲雖無法揮棒，但他在板凳端給予的定心丸仍是中華隊最重要的支柱。