⭐️中華隊VS日本先發打序⭐️

第一棒 鄭宗哲 二壘手

第二棒 「費仔」Stuart Fairchid 中外野手

第三棒 林安可 右外野手

第四棒 張育成 三壘手

第五棒 吉力吉撈·鞏冠 指定打擊

第六棒 吳念庭 一壘手

第七棒 江坤宇 游擊手

第八棒 林家正 捕手

第九棒 陳晨威 左外野手

先發投手：鄭浩均

2026世界棒球經典賽（WBC）東京預賽進入關鍵第二戰，中華隊今晚將在東京巨蛋挑戰強敵日本隊。在首戰遭澳洲完封、打線大熄火的陰霾下，教練團決定變陣，將首戰因對手左投先發而在板凳待命的旅美好手鄭宗哲排入先發名單，並再次扛起他最熟悉的「開路先鋒」第一棒重任，並鎮守二壘防區。首場台澳大戰，中華隊考量澳洲先發左投威爾斯（Alex Wells），選擇讓右打的江坤宇與林子偉組成二游搭檔。鄭宗哲一直到8局才上場代打，最終無功而返。雖然昨日鄭宗哲在守備時曾嘗試「故意漏球」製造雙殺引起Threads網友熱議，可惜最終未獲裁判認可。今日面對日本隊預計派出的右投強權山本由伸，中華隊決定發揮鄭宗哲身為左打的對戰優勢。去年曾短暫登上大聯盟、並在3A穩定出賽的鄭宗哲，憑藉優異的選球眼與18次盜壘成功的壘間優勢，被視為撕裂日本防線的變陣關鍵。為何由鄭宗哲扛下開路先鋒？回顧2023年第五屆WBC，鄭宗哲當時雖然層級僅在1A，卻在四場比賽中場場先發打第一棒，繳出0.333 / 0.412 / 0.467的超水準打擊三圍。當時他在首戰對巴拿馬演出「猛打賞」，對義大利敲出追平比分安打，對荷蘭更使出驚艷全場的「奇襲短打」，讓台灣球迷見識到他強大的心理素質與戰術執行力。對於中華隊新世代而言，鄭宗哲就是那個最能在國際賽舞台「帶起節奏」的靈魂人物。今日他將重回二壘大關，與搭擋江坤宇再次組成中華隊「黃金二游」。在隊長陳傑憲因食指骨裂恐報銷、李灝宇傷退的戰力缺口下，鄭宗哲在經典賽的「1棒經驗」期盼能為冰冷的中華隊打線注入一劑強心針。今晚他能否重現上屆經典賽的「1棒神威」，帶領中華隊在背水一戰中奇蹟搶勝，全台灣球迷都在看。