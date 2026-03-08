我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽日本隊大谷翔平在「日韓大戰」第7局跑回超前分，回本壘時非常激動。（圖／葉政勳攝,2026.3.7）

日本在昨（7）日2026世界棒球經典賽（WBC）的日韓大戰中拿下勝利，最令人印象深刻的是南韓34歲投手高永表連續被大谷翔平轟出2支全壘打，他哭笑不得又絕望的表情也被攝影機拍下來。事實上，高永表曾問過大谷翔平的隊友，該對他投什麼球？結果隊友說，「真的不知道，因為他什麼球都能打。」根據韓媒《My Daily》報導，高永表曾問過與大谷翔平同樣效力於洛杉磯道奇的隊友金慧成，「要對大谷投什麼球？」沒想到金慧成說，「我也不知道，因為他什麼球都能打。」韓聯社在賽前其中一篇報導，更以「該正面對決，還是直接保送」為標題，可見大谷翔平對各國造成的壓力。日本隊7日晚間6點在東京巨蛋對上韓國隊，大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚接連打出全壘打，日本從落後變成領先。對中華隊而言，日本獲勝是最理想的結果，若日本擊敗韓國，將使韓國戰績變成1勝1敗，保留中華隊後續擊敗韓國後形成「三隊互咬」局面的可能性。