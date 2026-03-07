我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本這次的WBC經典賽轉播被Netflix買斷，電視台都無法轉播。（圖／IG@netflixjp）

日本電視首次沒轉播WBC Netflix獨家買斷卻流失觀眾

棒球是日本全民賽事 OTT導致高齡、孩童無法看比賽

日本台灣大不同 OTT+電視台+戶外廣場都能看到WBC

▲台灣許多地方都設置WBC轉播派對，讓球迷聚在一起看比賽，贏球輸球都一起應援。（圖／記者林柏年攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）3月5日正式開打，上屆冠軍日本隊挑戰連霸，大谷翔平一舉一動也掀起巨大話題，東京巨蛋開幕戰澳洲對台灣更擠進滿場觀眾，熱鬧滿點。但在日本卻出現一個極為尷尬的現實，就是串流平台Netflix砸下高達150億日圓（約新台幣32億元）買斷日本境內全部47場比賽直播權，但是結果調查顯示，因WBC而新增或打算訂閱的比例只有4.9％，高達68％不想訂閱，即使搬出大谷翔平這張王牌，仍沒能帶動預期中的訂閱潮。這屆的WBC，是日本首次沒有電視台轉播，所有比賽都只能在Netflix觀看。過去WBC日本轉播權大約30億日圓，這次價格卻暴衝到150億日圓，直接翻5倍，Netflix為了搶下這項「國民級賽事」可說是下重本，也成為Netflix首次在日本直播國內體育賽事，希望把WBC變成「只有在Netflix才看得到」的招牌內容。Netflix之所以敢豪賭，是因為日本本來就是全球棒球最狂熱的市場之一，上屆WBC電視轉播收視率甚至突破40％，加上大谷翔平帶動的棒球熱潮，理論上只要把這個超級賽事做成獨家內容，就有機會大量吸收新訂閱戶。然而最新針對全日本47都道府縣、1萬名民眾的調查卻顯示，原本就訂閱Netflix的比例為17.3％，但「因為WBC而已經或打算訂閱」的人只有4.9％，甚至有高達68％的人明確表示「不管多熱都不會訂閱」，顯示WBC並沒有成功轉化成訂閱Netflix的動力。這樣的落差，也直接反映出日本觀眾的觀看習慣，過去接近一半的日本人是透過電視收看WBC，如今無線電視與BS衛星頻道全部消失，只剩串流平台，等於把原本隨手打開電視就能看到的全民賽事，變成必須先付費訂閱才能觀看的內容。外界分析，即使以最樂觀情況推估，本屆WBC在日本透過網路觀看的比例可能也只有三分之一，如果用過去電視收視率來類比，能突破30％就已經算是理想成績。另一方面，Netflix也試圖用技術提升觀賽體驗，例如導入「體積影像技術（Volumetric Video）」重現關鍵畫面，或在本壘附近設置泥地攝影機，從打者腳邊捕捉揮棒瞬間，甚至透過室內無人機從空中俯瞰整座球場，讓畫面更有臨場感。不過即使技術再炫，對多數觀眾來說，最大的門檻仍然是「必須先訂閱Netflix」。這樣的轉播模式也帶來另一層影響，Netflix原則上不允許居酒屋或運動酒吧公開播放比賽，過去日本常見的「邊喝酒邊看球」文化幾乎無法複製，觀賽場景可能逐漸變成在家看串流。同時，大量同時觀看也可能造成網路壅塞或系統故障，以及帳號同步登入人數限制，另外一些沒有串流設備的高齡家庭、或無法自行訂閱平台的孩子，也可能因此失去接觸WBC的機會。更值得注意的是，棒球在日本一直有一種「偶然看到而愛上」的文化，上屆WBC就有不少孩子是因為在電視上看到大谷翔平，才開始喜歡棒球，如今比賽被鎖進串流平台後，這種無意間接觸賽事的機會大幅減少。對Netflix來說，150億日圓買下WBC或許是一場大型實驗，但從目前4.9％的訂閱意願來看，這筆投資到底值不值，恐怕得等整屆賽事結束後才能見分曉。日本轉播問題和台灣相比，情況就完全不同，除了愛爾達ELTA TV、中華電信MOD、Hami Video等串流平台提供付費直播外，電視台仍維持轉播，本屆WBC就由緯來電視網、東森電視台與台視同步播出。而棒球在台灣本來就是全民關注的賽事，這次許多地區也設立不少戶外直播派對，球迷聚在一起看球、一起應援，輸球時一起難過、贏球時全場尖叫，早已成為每逢國際賽不可或缺的觀賽文化。