▲沙子宸接受專業訓練僅4年就成功站上WBC舞台，堪稱天才型投手。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊投手沙子宸表現亮眼，他也藉著這次赴日機會追星，和日本隊的大聯盟球員山本由伸合照，並寫下「偶像」2字表達崇拜。貼文曝光約10小時就吸引46萬人朝聖，球迷更紛紛留言鼓勵沙子宸，「不用羨慕他，因為不久你也會變成他那樣」、「你也會跟山本一樣強的」，認為才22歲的沙子宸前途無限，一定也能成為跟山本一樣優秀的球員。沙子宸昨晚在Threads貼出與山本由伸的珍貴合照，只見沙子宸身穿輕便白色上衣，笑容燦爛，對著鏡頭自拍比ya，站在一旁的山本由伸也露出親切微笑；兩人的罕見同框，讓球迷看了為之興奮，照片曝光約10小時，就吸引46萬人次瀏覽、6.6萬人按讚。而沙子宸只在文中寫下「偶像」2個字，仰慕之情不言而喻，粉絲見狀也紛紛留言鼓勵他：「你也會跟山本一樣強的」、「你也是我的偶像」、「大沙，未來你也會成為我們的大投手」、「台日雙帥⋯好珍貴的照片」、「不用羨慕他，因為不久你也會變成他那樣」、「我心中的大沙也是指日可待的MLB球星」。沙子宸目前效力於美國職棒奧克蘭運動家（Oakland Athletics）小聯盟體系，是台灣棒球史上首位「非科班出身」（高中才接受正式訓練）卻能站上WBC舞台的球員，他這4天的表現更是精彩，在對戰日本時，即便第2局已經失了10分，沙子宸依舊穩住心態，在第4局成功讓大谷擊出出局，終結了大谷前3打席連續安打的威脅，因此也被網友盛讚是「解決大谷翔平的男人」。