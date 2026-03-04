我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊備戰WBC世界棒球經典賽，今（4）日下午全隊移至東京巨蛋練球，中華隊成員、有「最帥浩子」之稱的旅美投手沙子宸，稍早於Threads上傳自拍照，還同框林維恩、宋晟睿2位年紀相近的中華隊成員，發布不到3小時，就吸引超過1.3萬人按愛心，大讚是中華隊最帥男團，「中華隊未來」、「最帥沒有之一」、「大沙、長頸鹿班長、宋88都加油呀！」中華隊前日官辦熱身賽5：1擊敗軟銀二軍，經過一天移動，今日上午全隊已經現身東京巨蛋練球，沙子宸也撥空與隊友合影，還拍攝短影片、更衣室等畫面，並留下：「Tokyo👋🏽」，與球迷分享國家隊日常。合照一經發布，立刻引發台灣球迷湧進留言區，「永支我們家 team Taiwan的所有球員們」、「東蛋感覺很讚耶，太適合各位在這裡贏球了」、「維恩的瀏海🤣中華隊都好帥～」本屆經典賽中華隊3月5日首戰澳洲，為C組預賽開幕戰，勝者將先握有1勝優勢，迎接剩下3場，中華隊已確定派出當家王牌徐若熙先發，澳洲方面則是曾站上大聯盟的現役澳職本土左投威爾斯（Alex Wells）。