▲在2026經典賽中華隊陣容中，有位年僅21歲、來自彰化藝術高中的旅美小將沙子宸（如圖），是陣容中最年輕的投手之一。（圖／啟程國際運動行銷提供）

世界棒球經典賽（WBC）開戰在即！MLB官方日前公布各隊30人大名單，中華隊陣容全面亮相。在眾星雲集的投手群中，有一位年僅21歲、來自彰化藝術高中的旅美小將沙子宸，成為陣容中最年輕的投手之一，他宛如電影情節般的棒球生涯，讓他成為名副其實的彰化之光。沙子宸的棒球路，走得與多數頂尖選手很不一樣。他並非從小接受嚴格正規訓練的傳統科班生，從國小到國中，他都在父親成立的「TYSA運動家」社區棒球隊打球。直到進入彰化藝術高中體育班，才真正開始接受系統化的棒球培訓。但這些並沒有限制他的天賦。靠著極度自律的態度與堅定的意志力，搭配190公分身材與投球爆發力，沙子宸在短短4年內飆出突破150公里的極速，早早吸引了美國職棒大聯盟球探的目光，目前正由奧克蘭運動家隊悉心培育。去年的WBC資格賽中，他面對南非隊扛下先發重任，有超齡的穩健與成熟，是備受矚目的新星。對於沙子宸以21歲之姿入選WBC中華隊，彰化縣長王惠美讚賞他為彰化再添一筆登上國際舞台的榮耀紀錄。沙子宸始終沒有忘記自己的根。在赴美簽約前，他特地回到母校彰化藝術高中感謝栽培，並勉勵學弟妹：「走出校園，世界很大、機會很多。」在2025年黑豹旗賽事期間，他也到場為學弟們加油。他自校園出發、勇敢逐夢的故事，成為年輕小將們心中最具說服力的神級榜樣。為了讓更多像沙子宸一樣的潛力新星能無後顧之憂地追夢，彰化縣府正斥資3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，期望全面提升賽事與訓練品質。期盼未來能有更多基層選手不畏出身、不怕挑戰，繼續在國內外舞台寫下屬於台灣的棒球歷史。