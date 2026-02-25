2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」1月底正式公布36人名單，由中職6隊各派出6人組成，《NOWNEWS今日新聞》依照球團分類，列出每位成員的個人特色，供讀者參考，而外界關注名單中沒有韓籍啦啦隊成員，主要原因為CT AMAZE定位以台籍本土成員為核心，因此即出現「小龍女」林襄、李多慧「后不見后」的現象。
🐘中信兄弟 Passion Sisters
峮峮：最具國民知名度的元老應援女神，擅長用甜美笑容帶節奏炒熱全場。
衣宸：童顏外型搭配俐落舞感，被稱「鄰家系」卻有舞台反差魅力。
夏蕾：身材條件出色，舞蹈線條利落，是隊中視覺存在感很強的一員。
妮可：資歷深厚的副隊長等級人物，經典賽與12強都入選，屬穩定度代表。
短今：應援肢體張力很大、鏡頭感強，是拍攝應援鏡頭時的常客焦點。
少鹽：以可愛表情和搞笑互動聞名，帶動應援口號時非常有親和力。
🦁統一7-ELEVEn獅 Uni-Girls
侯芳：舞蹈基礎扎實，動作俐落乾淨，在團隊中常站C位帶領應援。
Maggie：身型高䠷、台風成熟，偏氣質路線的姐姐型成員。
Yuki：笑起來很有辨識度，常被形容為「陽光系」能量擔當。
一七：舞蹈節奏感突出，擅長快歌帶動，整體風格偏帥氣路線。
芮絲：外型甜美，應援時常與球迷熱情互動，是互動感強的成員之一。
瑟七：社群人氣高、舞台存在感強，是UniGirls近年竄起速度很快的新星。
🛡️富邦悍將 Fubon Angels
潔潔：臉蛋甜、表情管理很穩，鏡頭特寫時常被點名的門面成員。
丹丹：應援律動感十足，舞風俏皮外向，是「氣氛製造機」型啦啦隊。
安娜：擁有模特兒般比例，舞台站姿很「挺」，給人專業感強烈。
秀秀子：會吉他、變臉、魔術，多才多藝又會自娛娛人，是趣味表演中的絕對焦點。
卡洛琳：近年新秀代表，受訪時多次提到「為國家應援」是她的終極夢想，情感投入度很高。
Jessy：笑容燦爛、肢體柔軟，在團隊裡屬於舞蹈線條漂亮的視覺派成員。
🦍樂天桃猿 Rakuten Girls
貝佳頤：兼具「甜與辣」的舞台魅力，IG上也是高互動的熱門成員。
卉妮：舞風偏性感、有女人味，在慢歌與較成熟風格曲目很搶眼。
孟潔：多次入選CT Amaze，屬經典賽與12強常客級，活力充沛又能帶唱帶跳。
熊霓：表情多變、很會對鏡頭放電，是攝影愛好者常追的主角之一。
岱縈：身材比例佳，擅長乾淨利落的舞步，隊中「舞台完成度」很高。
彭彭：給人元氣、親切的印象，與球迷互動自然不做作，很有路人緣。
🐲味全龍 Dragon Beauties
小映：在日本也有知名度的成員，招牌甜笑與活潑個性，是CT Amaze的看板之一。
菲菲：身材曲線與舞感兼具，被稱為「性感系」龍隊代表。
蘿拉：五官深邃、舞台辨識度高，動作幅度大，看起來很有氣勢。
璦昀：身高雖嬌小但舞台爆發力十足，過去就因龍隊主場應援累積不少人氣。
沛沛：風格偏可愛活潑，與隊友打鬧互動多，讓氛圍更放鬆開心。
林襄：跨國人氣最高之一，兼具可愛外型與超強話題度，是吸引國際關注的重要門面。
🦅台鋼雄鷹 Wing Stars
恬魚：氣質溫柔、笑起來療癒，是Wing Stars中偏文青感的一位。
李樂：舞蹈節奏感好、台風穩，自帶元氣感，常站在帶動應援的位置。
妡0：在12強、交流賽就被點名的人氣新星，舞台風格偏帥氣中帶點中性魅力。
一粒：以超有記憶點的可愛外型與活潑舞台聞名，是近年話題度飆升的「新一線」。
林浠：阿美與客家混血，從小熱愛舞蹈，被形容為隊中的「療癒系」女孩。
螢螢：舞台視覺明亮、肢體延展好，站在人群中很容易被注意到。
|球團/團隊
|成員名單 (每隊6人)
|Passion Sisters
|峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽
|UniGirls
|侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七
|Fubon Angels
|潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy
|樂天女孩
|貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭
|小龍女
|小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄
|Wing Stars
|恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢