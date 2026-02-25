我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（右）、短今笑說不想預期比賽成果，只想專心為中華隊加油，但也透露已經提前訂好赴日機票與住宿，盼能親臨東京巨蛋為中華隊應援。（圖／記者葉政勳攝）

▲自幼學舞的高材生理工女侯芳，畢業後毅然決然投入啦啦隊，一步步朝著成名之路前進，她的舞蹈基礎扎實，動作俐落乾淨，在團隊中常站C位帶領應援。（圖／侯芳IG＠5.59h）

▲Fubon Angels人氣成員安娜（左）、卡洛琳（右）談到首度被選進CT Amaze，成為幫國家應援的一份子，是完成加入啦啦隊的最終夢想，安娜甚至開玩笑地說，收到消息很開心，以為自己眼花還是近視。（圖／記者葉政勳攝）

▲孟潔多次入選CT Amaze，屬經典賽與12強常客級，活力充沛又能帶唱帶跳。（圖／樂天提供）

▲談到有可能對決大谷翔平，林襄（右）開玩笑地說，很期待再看到大谷，但也希望對方能手下留情，左為璦昀。（圖／記者葉政勳攝）

▲一粒是輔大紡織、法語雙修的高材生，以超有記憶點的可愛外型與活潑舞台聞名，是近年話題度飆升的「新一線」。（圖／記者張一笙攝）

球團/團隊 成員名單 (每隊6人) Passion Sisters 峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽 ​ UniGirls 侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七​ Fubon Angels 潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy​ 樂天女孩 貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭 小龍女 小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄 Wing Stars 恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」1月底正式公布36人名單，由中職6隊各派出6人組成，《NOWNEWS今日新聞》依照球團分類，列出每位成員的個人特色，供讀者參考，而外界關注名單中沒有韓籍啦啦隊成員，主要原因為CT AMAZE定位以台籍本土成員為核心，因此即出現「小龍女」林襄、李多慧「后不見后」的現象。峮峮：最具國民知名度的元老應援女神，擅長用甜美笑容帶節奏炒熱全場。衣宸：童顏外型搭配俐落舞感，被稱「鄰家系」卻有舞台反差魅力。夏蕾：身材條件出色，舞蹈線條利落，是隊中視覺存在感很強的一員。妮可：資歷深厚的副隊長等級人物，經典賽與12強都入選，屬穩定度代表。短今：應援肢體張力很大、鏡頭感強，是拍攝應援鏡頭時的常客焦點。少鹽：以可愛表情和搞笑互動聞名，帶動應援口號時非常有親和力。侯芳：舞蹈基礎扎實，動作俐落乾淨，在團隊中常站C位帶領應援。Maggie：身型高䠷、台風成熟，偏氣質路線的姐姐型成員。Yuki：笑起來很有辨識度，常被形容為「陽光系」能量擔當。一七：舞蹈節奏感突出，擅長快歌帶動，整體風格偏帥氣路線。芮絲：外型甜美，應援時常與球迷熱情互動，是互動感強的成員之一。瑟七：社群人氣高、舞台存在感強，是UniGirls近年竄起速度很快的新星。🛡️潔潔：臉蛋甜、表情管理很穩，鏡頭特寫時常被點名的門面成員。丹丹：應援律動感十足，舞風俏皮外向，是「氣氛製造機」型啦啦隊。安娜：擁有模特兒般比例，舞台站姿很「挺」，給人專業感強烈。秀秀子：會吉他、變臉、魔術，多才多藝又會自娛娛人，是趣味表演中的絕對焦點。卡洛琳：近年新秀代表，受訪時多次提到「為國家應援」是她的終極夢想，情感投入度很高。Jessy：笑容燦爛、肢體柔軟，在團隊裡屬於舞蹈線條漂亮的視覺派成員。貝佳頤：兼具「甜與辣」的舞台魅力，IG上也是高互動的熱門成員。卉妮：舞風偏性感、有女人味，在慢歌與較成熟風格曲目很搶眼。孟潔：多次入選CT Amaze，屬經典賽與12強常客級，活力充沛又能帶唱帶跳。熊霓：表情多變、很會對鏡頭放電，是攝影愛好者常追的主角之一。岱縈：身材比例佳，擅長乾淨利落的舞步，隊中「舞台完成度」很高。彭彭：給人元氣、親切的印象，與球迷互動自然不做作，很有路人緣。小映：在日本也有知名度的成員，招牌甜笑與活潑個性，是CT Amaze的看板之一。菲菲：身材曲線與舞感兼具，被稱為「性感系」龍隊代表。蘿拉：五官深邃、舞台辨識度高，動作幅度大，看起來很有氣勢。璦昀：身高雖嬌小但舞台爆發力十足，過去就因龍隊主場應援累積不少人氣。沛沛：風格偏可愛活潑，與隊友打鬧互動多，讓氛圍更放鬆開心。林襄：跨國人氣最高之一，兼具可愛外型與超強話題度，是吸引國際關注的重要門面。恬魚：氣質溫柔、笑起來療癒，是Wing Stars中偏文青感的一位。李樂：舞蹈節奏感好、台風穩，自帶元氣感，常站在帶動應援的位置。妡0：在12強、交流賽就被點名的人氣新星，舞台風格偏帥氣中帶點中性魅力。一粒：以超有記憶點的可愛外型與活潑舞台聞名，是近年話題度飆升的「新一線」。林浠：阿美與客家混血，從小熱愛舞蹈，被形容為隊中的「療癒系」女孩。螢螢：舞台視覺明亮、肢體延展好，站在人群中很容易被注意到。