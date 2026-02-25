我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（左）和李多慧（右）共舞，畫面賞心悅目。（圖／摘自 IG@le_dahye)

▲林襄（左）和李多慧（右）被網友盛讚是絕頂的組合，影片發布12小時就贏得超過10萬個讚。（圖／摘自 IG@le_dahye)

2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月開打，官方應援啦啦隊「CT Amaze」36人名單中，除了峮峮、林襄、短今、一粒等超人氣女神，韓籍的李多慧、李雅英等都沒出現。雖然無緣在東京同台，但李多慧與林襄打破「王不見王」傳言，先發出一起熱舞的片段，果然在12小時內累積了破10萬個讚，網友直呼賞心悅目，還打趣問道：「影片有5小時吧？」已經看到暈陶陶。林襄和李多慧同屬「Dragon Beauties」旗下，彼此分別擔任副隊長與Captain，各自肩負團隊的不同事務，兩人也在共舞短片中展現合作無間的默契，一起露出小蠻腰、大秀甜美的笑容與迷人舞姿，多少彌補了一些粉絲無法看到她們在東京一起應援的遺憾。除了問她們這影片是否有長達5小時內容，網友還發揮台灣人的「諧音哏」強項，幫這個組合取了一些絕妙的名稱。有人留言道：「慧襄這組合會香。」也有人寫道：「多襄組合好慧。」把她們的名字做不同的排列組合，一致的結論是她們實在跳得太迷人，像兩個小公主，畫面看了就給人好心情，大讚：「最棒的絕頂組合。」之前各方好奇原先在啦啦隊女神領域是超人氣指標的林襄，面對韓國女神大舉來襲、搶風頭也分走工作機會，心情上是否有所變化，她接受她除了啦啦隊女神的身分，也接觸綜藝節目、拍電影等不同領域，更曾笑稱希望漂漂亮亮當家庭主婦。