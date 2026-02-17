我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄爆紅後工作滿滿，她坦言「以前如果一天8個工作，我8個工作都會去做」，不過現在懂得適時休息，希望每次亮相都有好的狀態。（圖／記者陳明安攝影）

▲林襄自嘲私生活很無聊，平時休假大多在看《後宮甄嬛傳》、聽有聲書、打掃家裡或是打電動。（圖／記者陳明安攝影）

28歲啦啦隊女神林襄近幾年有著超高人氣，深受廠商、品牌青睞，活動邀約不斷，甚至跨界主持綜藝節目。2024年，林襄透露買下新北市總價約1800萬元的預售屋，晉升「有殼族」的她，表示先前聽人家說，凍卵最佳年齡大概是在28、29歲，所以可能今年或是明年打算去凍卵。林襄爆紅後工作行程滿檔，她坦言剛開始前三年，所有工作都交給公司安排，「如果一天8個工作，我8個工作都會去做」，但現在她希望能有時間好好休息，會主動向公司表達想休假。林襄也分享自己休假時會看《後宮甄嬛傳》、聽有聲書、打掃家裡或是打電動，自嘲：「我私生活很無聊。」更透露自己只要有空就會看《後宮甄嬛傳》，幾乎已經背熟劇中內容。即將迎來農曆年，林襄透露過年一定會先回家陪家人吃團圓飯，直說：「這真的是我每年最珍惜的時刻。」接著初二她也將與隊友李多慧前往美國參加NBA華盛頓巫師隊所舉辦的主題日「台灣之夜」。林襄在30歲前已在新北市買房，被問到還有什麼想達成的目標？她表示考慮在今年或是明年去凍卵，28歲的她透露之前上節目時，聽到專家說凍卵最佳時機是在28、29歲，所以有在計畫做這件事。另外，林襄也說私下有和好姐妹討論說，希望這兩年可以去看極光。林襄出道至今成長了不少，除了更懂得保護自己，對於網友的評論她也能夠去判斷，內容究竟是真心建議，還是只是為了攻擊。另外林襄也自認長大了，直言現在更加懂得什麼才是自己想要的。林襄除了上節目之外，這幾年也開始嘗試主持綜藝、美食類型的節目，與羅志祥一起主持《綜藝ok啦》獲得關注，透露希望自己在主持領域的專業度可以再提升，不管是和來賓的互動，或是口條都能夠變得更好，「對我來說這是一個跳出舒適圈的過程，但同時也是非常寶貴、很難得的經驗」。剛跨足主持領域，被問到是否會害怕遭觀眾批評？林襄說因為想快速知道自己需要改進的地方，反而會去看網友們的留言，透露曾看到有人說她的聲音很聒噪，才意識到以前在錄外景或進行遊戲時，想帶給大家活力滿滿的樣子，比較激動，但在棚內就必須轉換自己的語速或語調，好好跟來賓互動。